Vstup do lesov v okrese Nové Zámky bude pre riziko požiarov zakázaný

Bratislava 25. júla (TASR) - Do lesov v okrese Nové Zámky bude od utorka (26. 7.) platiť zákaz vstupu. Dôvodom je enormné nebezpečenstvo vzniku požiarov. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová.



"Okresný úrad Nové Zámky vydáva od dnešnej polnoci až do odvolania zákaz využívania lesov verejnosťou z dôvodu enormného nebezpečenstva vzniku požiarov. Zákaz sa vzťahuje na všetky lesné pozemky v okrese Nové Zámky," priblížila hovorkyňa. Ako ďalej uviedla, zákaz vstupu do lesov aktuálne platí aj v okresoch Košice a Košice-okolie.



Pripomenula, že väčšina okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) vyhlásila čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Zakázané je "fajčiť alebo používať otvorený plameň (zápalky, zapaľovače, variče atď.) na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov". Tiež zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k vzniku požiaru alebo k jeho rozšíreniu. Rovnako sa nesmie spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.