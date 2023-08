Envirorezort: Vodárensky zdroj Šamorín bude zatiaľ ochránený

Bratislava 30. augusta (TASR) - Vodárenský zdroj Šamorín bude nateraz ochránený. Okresný úrad (OÚ) vydal predbežné opatrenie. Prostredníctvom neho sa zabráni aktivitám, ktoré by ho mohli negatívne ohroziť. Zdroj tak bude chránený do vydania nového rozhodnutia o ochrannom pásme. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Tomáš Ferenčák.



OÚ vydaním predbežného opatrenia vyhovel žiadosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a urobil tak aj v súlade s metodickým usmernením sekcie ochrany vôd ministerstva. "Ochrana zdrojov podzemnej vody musí byť postavená na pevných základoch a nemôže sa opierať právne vákuum, ktoré vzniklo pred dvoma rokmi. Ochrana toho najcennejšieho bohatstva krajiny stála na neprávoplatnom rozhodnutí okresného úradu a čakaniu na druhostupňové rozhodnutie od novembra 2021," priblížila štátna tajomníčka envirorezortu Katarína Butkovská.



OÚ v Bratislave vydal v roku 2021 rozhodnutie o rozšírení ochranného pásma pre vodný zdroj. Proti nemu sa odvolalo 25 účastníkov konania. Účastníci upozorňovali napríklad na nezrealizovanie ústneho pojednávania, nezákonnosť rozhodnutia, neprerokovanie s dotknutými či iné pochybenia.



MŽP ako odvolací orgán v júli zrušilo podľa Ferenčáka prvostupňové rozhodnutie a vrátilo vec na nové konanie. Zároveň, v rámci metodického usmernenia upozornilo okresný úrad na možnosť vydať predbežné opatrenie tak, aby ani na minimálny čas nemohli byť vykonané kroky, ktoré by vodný zdroj ohrozili.



Vodárenský zdroj Šamorín je jedným z kľúčových vodných zdrojov. Aktuálne sa využíva približne jeho tretina. Hydrologický potenciál je podľa odborníkov viac ako 3000 litrov vody za sekundu, čo je teoretická spotreba pitnej vody približne polovice celého Slovenska. Je odolný aj voči výkyvom počasia.