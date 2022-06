Na starostu bratislavských P. Biskupíc bude kandidovať aj R. Lamoš

Bratislava 21. júna (TASR) - Na starostu bratislavských Podunajských Biskupíc bude v tohtoročných komunálnych voľbách kandidovať aj miestny a zároveň bratislavský mestský poslanec Roman Lamoš. Svoju kandidatúru ohlásil v utorok na tlačovej besede. Lamoš je spoločným kandidátom mestskej strany Team Bratislava, parlamentnej SaS a mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS).



"Aj napriek tomu, že sa veľa vecí podarilo, vždy sa dalo urobiť ešte viac. Vidím veľké rezervy vo vedení mestskej časti, starosta nepremenil veľa príležitostí. Jeho aktívnejšia spolupráca s magistrátom a krajom by priniesla ľuďom Podunajských Biskupíc veľa nových vecí," skonštatoval Lamoš.



Rezervy na zlepšenie vidí najmä v skvalitňovaní verejného priestoru. Mestskej časti chýba podľa neho komunitný verejný priestor na stretávanie sa ľudí a trávenie voľného času. Podotýka, že na jej území je zároveň veľa miest, ktoré by potrebovali zveľadiť.



Ako príklad uvádza areál so známou suchou Ufo či ihriská, ale aj budovy škôl a škôlok. Zdôrazňuje tiež dôležitosť spolupráce samosprávy s bratislavským magistrátom i Bratislavským samosprávnym krajom. Lamoš na šéfa tejto bratislavskej mestskej časti kandidoval aj v roku 2018, vtedy skončil na druhom mieste.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.