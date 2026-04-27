< sekcia Regióny
Zrážka autobusu a áut na výjazde z Piešťan: Hlásia zranených
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, vrátane vrtuľníka.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Piešťany 27. apríla (TASR) - Na výjazde z Piešťan do Trebatíc došlo k zrážke autobusu a osobných áut. Podľa prvotných informácií z miesta nehody zranenia utrpelo viacero osôb. Cesta je úplne neprejazdná. TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, vrátane vrtuľníka. „Bližšie informácie prinesieme, keď to situácia umožní,“ ozrejmili z polície.
Podľa Hasičského a záchranného zboru malo k nehode dôjsť v pondelok krátko pred 9.00 h. „Zasahujúci hasiči pomocou hydraulického vyslobodzovacieho náradia vyslobodili z jedného z vozidiel dve zakliesnené osoby. Obe osoby utrpeli zranenia a spolu s ďalšími zranenými boli odovzdaní do opatery zdravotníkov,“ ozrejmili.
Jednu osobu záchranári transportovali do nemocnice vrtuľníkom. „Celkovo bolo účastníkmi nehody 16 osôb, pričom viaceré osoby utrpeli zranenia rôzneho rozsahu. Na mieste zasahujú hasiči z Piešťan a Hlohovca s tromi kusmi hasičskej techniky,“ doplnili.
Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová, pri dopravnej nehode zasahuje päť pozemných ambulancií a záchranársky vrtuľník. „Podľa aktuálnych informácií je na mieste sedem zranených osôb, zásah aktuálne prebieha, ďalšie informácie poskytneme hneď, ako to bude možné,“ ozrejmila.
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, vrátane vrtuľníka. „Bližšie informácie prinesieme, keď to situácia umožní,“ ozrejmili z polície.
Podľa Hasičského a záchranného zboru malo k nehode dôjsť v pondelok krátko pred 9.00 h. „Zasahujúci hasiči pomocou hydraulického vyslobodzovacieho náradia vyslobodili z jedného z vozidiel dve zakliesnené osoby. Obe osoby utrpeli zranenia a spolu s ďalšími zranenými boli odovzdaní do opatery zdravotníkov,“ ozrejmili.
Jednu osobu záchranári transportovali do nemocnice vrtuľníkom. „Celkovo bolo účastníkmi nehody 16 osôb, pričom viaceré osoby utrpeli zranenia rôzneho rozsahu. Na mieste zasahujú hasiči z Piešťan a Hlohovca s tromi kusmi hasičskej techniky,“ doplnili.
Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová, pri dopravnej nehode zasahuje päť pozemných ambulancií a záchranársky vrtuľník. „Podľa aktuálnych informácií je na mieste sedem zranených osôb, zásah aktuálne prebieha, ďalšie informácie poskytneme hneď, ako to bude možné,“ ozrejmila.