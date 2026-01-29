< sekcia Regióny
TRAGÉDIA NA VÝCHODE SLOVENSKA: Nákladiak zrazil päťročného chlapca
Polícia zároveň vyzýva vodičov na opatrnosť.
Autor TASR,aktualizované
Vranov nad Topľou 29. januára (TASR) - Vo štvrtok došlo v jednej z obcí okresu Vranov nad Topľou k tragickej nehode. Nákladné vozidlo tam zrazilo päťročného chlapca, ktorý zraneniam na mieste podľahol. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, okolnosti a príčiny udalosti sú predmetom vyšetrovania.
K nehode došlo krátko pred 12.00 h a prípadom sa intenzívne zaoberajú. Polícia zároveň vyzýva vodičov na opatrnosť. „Buďte mimoriadne pozorní, najmä v obciach, obytných zónach a v blízkosti detí. Sekunda nepozornosti môže mať nezvratné následky,“ upozornila.
