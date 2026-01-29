Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGÉDIA NA VÝCHODE SLOVENSKA: Nákladiak zrazil päťročného chlapca

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Polícia zároveň vyzýva vodičov na opatrnosť.

Autor TASR
,aktualizované 
Vranov nad Topľou 29. januára (TASR) - Vo štvrtok došlo v jednej z obcí okresu Vranov nad Topľou k tragickej nehode. Nákladné vozidlo tam zrazilo päťročného chlapca, ktorý zraneniam na mieste podľahol. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, okolnosti a príčiny udalosti sú predmetom vyšetrovania.

K nehode došlo krátko pred 12.00 h a prípadom sa intenzívne zaoberajú. Polícia zároveň vyzýva vodičov na opatrnosť. „Buďte mimoriadne pozorní, najmä v obciach, obytných zónach a v blízkosti detí. Sekunda nepozornosti môže mať nezvratné následky,“ upozornila.


