TRAGICKÁ NEHODA: Zrážka dvoch osobných áut si vyžiadala obete

Prievidza 25. marca (TASR) - Zrážka dvoch osobných áut a autobusu v piatok po 20.00 h za Prievidzou si vyžiadala dvoch mŕtvych a viacero zranených. TASR to potvrdil hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.



"Nehodu neprežili dvaja ľudia z jedného z osobných áut. V ďalšom osobnom aute utrpeli ľudia ľahšie zranenia. V autobuse sa v čase zrážky viezlo 16 ľudí, z toho 14 sa zranilo ľahko a traja ťažko, vrátane vodiča," uviedol Petrík.



Na mieste podľa neho zasahovali desiati príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Prievidze s troma kusmi techniky. Zabezpečovali miesto udalosti, vyslobodzovali z áut zakliesnené osoby a poskytovali zraneným prvú pomoc do príchodu záchrannej zdravotnej služby.



Záchranári do nemocníc previezli osem zranených, z toho dvoch s ťažkými poraneniami, uviedla pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. "Záchranári na mieste ošetrili aj tri ďalšie osoby, ich transport do nemocnice potrebný nebol," doplnila.



K zrážke dvoch osobných áut a autobusu došlo na ceste I/64 smerom na obec Nedožery-Brezany (okres Prievidza). Cesta je podľa polície neprejazdná, dopravu riadia policajti.