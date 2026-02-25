Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEŠŤASTIE NA ŽELEZNIČNOM PRIECESTÍ: Hlásia dvoch mŕtvych

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V úseku Drienovská Nová Ves - Ličartovce je aktuálne prerušená doprava.

Autor TASR
Prešov 25. februára (TASR) - Dopravná nehoda osobného vlaku a osobného auta na nechránenom železničnom priecestí v obci Drienovská Nová Ves v okrese Prešov si vyžiadala dve obete. TASR to potvrdil operačný dôstojník operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.

Ako pre TASR uviedla Martina Fröhlich Činovská z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, operátor tiesňovej linky na miesto vyslal dve posádky záchrannej zdravotnej služby.

„Lekár u dvoch osôb skonštatoval, žiaľ, úmrtie,“ povedala Fröhlich Činovská.

V úseku Drienovská Nová Ves - Ličartovce je aktuálne prerušená doprava. Železničná spoločnosť Slovensko o tom informuje na sociálnej sieti.
