Novú autobusovú stanicu v Bratislave otvoria 30. septembra

Bratislava 13. septembra (TASR) – Komplex Nivy s novou autobusovou stanicou na ulici Mlynské nivy v Bratislave otvoria 30. septembra. Oznámil to developer HB Reavis s tým, že spolu s terminálom otvoria aj obchody, služby, gastro zónu či ´zelenú´ strechu.



Nová autobusová stanica v hlavnom meste bude letiskového typu s 36 nástupiskami, siedmimi výstupiskami a 86 stojiskami pre autobusy s bezbariérovým prístupom. Na terminál sa po jej otvorení cestujúci dostanú nepretržite, 24 hodín denne sedem dní v týždni. Priestory stanice budú v podzemí, na prvom podzemnom podlaží. Cestujúci môžu priamo na tomto podlaží zájsť aj do obchodov, drogérie či do prevádzok s rýchlym občerstvením.



„Využiť môžu úschovňu batožiny, informačné pulty, rodiny s deťmi aj miestnosti na prebaľovanie a dojčenie. Chýbať nebude ani chill-out zóna s lavičkami, ktoré ponúknu až 80 miest na sedenie s možnosťou nabíjania telefónov, či bezplatnú wifi sieť v celom priestore stanice," informuje investor na webe komplexu Nivy. Na stanici bude deväť LCD TV panelov, veľká LED stena letiskového typu a niekoľko samoobslužným dotykových kioskov. Vďaka nim má mať verejnosť prehľad o príchode a odchode autobusov.



Projekt komplexu Nivy je kombináciou medzinárodného autobusového terminálu, nákupného centra, tržnice a výškovej administratívnej budovy. Zelená strecha ponúkne bežeckú dráhu, zóny na cvičenie či piknik, komunitnú záhradu aj detské ihriská.



Výstavba sa začala v máji 2017 prácami na administratívnej budove Nivy Tower. Asanačné práce na mieste starej autobusovej stanice na Mlynských nivách sa začali v októbri 2017 a dokončili v januári 2018. Funkciu doterajšej autobusovej stanice plní náhradná autobusová stanica na Bottovej ulici v Bratislave. Investor zároveň pri stanici vybudoval bulvár Mlynské nivy.