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VIDEO: Protidrogová akcia v okolí Martina: Zadržanému hrozí doživotie
zásah sa uskutočnil pod aktívnym dozorom prokurátora Okresnej prokuratúry Martin.
Autor TASR,aktualizované
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Martin 23. novembra (TASR) - Policajti Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru (PZ) v rámci pondelkovej akcie s krycím názvom Finisher 3 zadržali a obvinili 47-ročného muža zo spáchania obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Akcia sa konala v ranných hodinách v Martine a v obci Bystrička. TASR o tom informoval hovorca Prezídia PZ Roman Hájek.
Doplnil, že zásah sa uskutočnil pod aktívnym dozorom prokurátora Okresnej prokuratúry Martin. „V rámci akcie policajti vykonali dve domové prehliadky, dve prehliadky iných priestorov a pozemkov a jednu osobnú prehliadku. Zadržali jednu osobu a zaistili dôkazový materiál vrátane telekomunikačných prostriedkov a finančnej hotovosti,“ priblížil Hájek.
Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky vzniesol na základe doposiaľ zhromaždených dôkazov obvinenie 47-ročnému mužovi pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. „Podľa doterajších zistení sa mal podieľať na distribúcii kokaínu v mimoriadne veľkom rozsahu,“ uviedol Hájek s tým, že v prípade preukázania hrozí obvinenému mužovi trest odňatia slobody na 10 až 25 rokov alebo doživotie.
Doplnil, že zásah sa uskutočnil pod aktívnym dozorom prokurátora Okresnej prokuratúry Martin. „V rámci akcie policajti vykonali dve domové prehliadky, dve prehliadky iných priestorov a pozemkov a jednu osobnú prehliadku. Zadržali jednu osobu a zaistili dôkazový materiál vrátane telekomunikačných prostriedkov a finančnej hotovosti,“ priblížil Hájek.
Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky vzniesol na základe doposiaľ zhromaždených dôkazov obvinenie 47-ročnému mužovi pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. „Podľa doterajších zistení sa mal podieľať na distribúcii kokaínu v mimoriadne veľkom rozsahu,“ uviedol Hájek s tým, že v prípade preukázania hrozí obvinenému mužovi trest odňatia slobody na 10 až 25 rokov alebo doživotie.