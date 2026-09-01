< sekcia Regióny
VEĽKÁ TRAGÉDIA: V dome vo Veľkej Lomnici našli mŕtvu osobu
Na mieste sa nachádzajú aj pracovníci plynární, ktorí zabezpečujú potrebné úkony.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Veľká Lomnica 1. septembra (TASR) - Hasiči z Kežmarku zasahujú vo Veľkej Lomnici v rodinnom dome, kde mal podľa prvotného oznámenia nastať výbuch plynu. Na mieste našli jednu osobu bez známok života. Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.
Zásah naďalej pokračuje. Na mieste sa nachádzajú aj pracovníci plynární, ktorí zabezpečujú potrebné úkony.
Zásah naďalej pokračuje. Na mieste sa nachádzajú aj pracovníci plynární, ktorí zabezpečujú potrebné úkony.