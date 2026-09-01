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VEĽKÁ TRAGÉDIA: V dome vo Veľkej Lomnici našli mŕtvu osobu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na mieste sa nachádzajú aj pracovníci plynární, ktorí zabezpečujú potrebné úkony.

Autor TASR
,aktualizované 
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Veľká Lomnica 1. septembra (TASR) - Hasiči z Kežmarku zasahujú vo Veľkej Lomnici v rodinnom dome, kde mal podľa prvotného oznámenia nastať výbuch plynu. Na mieste našli jednu osobu bez známok života. Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.

Zásah naďalej pokračuje. Na mieste sa nachádzajú aj pracovníci plynární, ktorí zabezpečujú potrebné úkony.
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