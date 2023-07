FOTO:Krúpy ako tenisové loptičky: V Závadke zničili asi tretinu domov

Strážske bolo po búrke so silným vetrom dočasne nepriechodné

Na snímke padnutý elektrický stĺp v Strážskom. Foto: Teraz.sk

Hasiči v Košickom kraji zasahujú pre počasie v okresoch Michalovce a Sobrance

Na východe platia aj hydrologické výstrahy pred prívalovou povodňou

Na snímke popadané stromy v Strážskom. Foto: Teraz.sk

Závadka 19. júla (TASR) - Silný vietor a krúpy v Závadke v okrese Michalovce poškodili v stredu popoludní podľa prvotných odhadov takmer tretinu domov. Pre TASR to uviedla starostka obce Jana Dziaková s tým, že v obci padali krúpy veľké takmer ako tenisové loptičky.povedala.Podľa nej sú vzniknuté škody veľké.dodala.Búrka so silným nárazovým vetrom spôsobila v stredu popoludní škody aj v Strážskom v okrese Michalovce. Ako pre TASR povedal primátor Patrik Magdoško, mesto bolo v dôsledku výčinov počasia dočasne nepriechodné.Vietor lámal stromy, vyvracal stĺpy elektrického vedenia či strhával strechy.uviedol.V meste je aktuálne množstvo hasičskej techniky, ktorá pomáha s odstraňovaním škôd. Hasiči tiež podľa jeho slov vyslobodzovali ženu po tom, ako strom spadol do takej časti domu, že sa z neho nevedela dostať.dodal.Podľa primátora spôsobil škody najmä nárazový vietor.doplnil s tým, že krúpy mesto obišli.Jeden z obyvateľov Strážskeho pre TASR povedal, že vietor mu na záhrade atypicky zničil strom.priblížil.Množstvo výjazdov v súvislosti s výčinmi počasia evidujú aktuálne hasiči v okresoch Michalovce a Sobrance. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jana Matis Libová.uviedla s tým, že strhnutú strechu rodinného domu evidujú napríklad v Závadke v okrese Michalovce, v obci Záhor v okrese Sobrance, ale aj v Strážskom.V niektorých okresoch na východe Slovenska platia v stredu večer aj hydrologické výstrahy pred prívalovou povodňou. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).Výstrahu druhého stupňa vydal pre okres Sobrance, výstrahu prvého stupňa pre okresy Gelnica, Košice, Košice-okolie Bodva a Košice-okolie Hornád. Výstrahy platia predbežne do 19.30 h, v lokalite Sobraniec do 19.00 h.Pre väčšinu územia Slovenska s výnimkou okresov na severe zároveň trvajú do 20.00 h výstrahy pred búrkami druhého a prvého stupňa.