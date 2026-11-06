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Policajta obvineného zo znásilnenia košický súd prepustil zo zadržania
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Autor TASR
Košice 6. novembra (TASR) - Sudkyňa Mestského súdu Košice pre prípravné konanie nevyhovela návrhu prokurátora vziať policajta Jozefa H. obvineného zo zločinov sexuálneho násilia a znásilnenia do väzby a obvineného prepustila zo zadržania na slobodu. Podľa súdu z doposiaľ vykonaných dôkazov nie je možné vyvodiť záver, že skutok sa stal a mal ho spáchať obvinený. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Anna Pančurová.
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UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.