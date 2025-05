Policajti zadržali starostu pri preberaní úplatku

Banská Bystrica 26. mája (TASR) - Počas akcie s krycím názvom Starosta zadržali policajti verejného činiteľa bezprostredne po prevzatí úplatku. Muža obvinili zo zločinu prijímania úplatku a sudca Špecializovaného trestného súdu rozhodol o jeho vzatí do väzby z dôvodu obavy z ovplyvňovania svedkov. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.



Priblížil, že podľa zistení polície si obvinený vyžiadal úplatok vo výške 80.000 eur v súvislosti s výkonom svojej funkcie, konkrétne pri zabezpečovaní zmeny územného plánu a v súvislosti s územným a stavebným konaním v jednej z obcí na strednom Slovensku.



„Zadržaný bol bezprostredne po prevzatí prvej časti úplatku 40.000 eur,“ priblížil s tým, že polícia ho obvinila zo zločinu prijímania úplatku podľa Trestného zákona. Za uvedený skutok hrozí obvinenému v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na tri až osem rokov.



Na zásahu, ktorý sa uskutočnil v stredu 21. mája, sa zúčastnili príslušníci protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru v spolupráci so zásahovou jednotkou Policajného pohotovostného útvaru Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici.



Hájek doplnil, že po zadržaní boli s podozrivým vykonané procesné úkony a v piatok 23. mája rozhodol sudca Špecializovaného trestného súdu o vzatí obvineného do väzby z dôvodu obavy z ovplyvňovania svedkov.