BRATISLAVA SI VYDÝCHLA: Bombu v centre sa podarilo deaktivovať
V tejto chvíli už v evakuovanej oblasti nehrozí žiadne nebezpečenstvo a obyvatelia priľahlých budov sa môžu bezpečne vrátiť do svojich obydlí a zamestnaní, približuje polícia.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 9. septembra (TASR) - Bombu, ktorú našli pri výkopových prácach v centre Bratislavy, sa podarilo v utorok o 10.45 h bezpečne deaktivovať. Následne ju prevezú na určené miesto. Obyvatelia sa tak môžu opäť vrátiť do okolitých budov, ktoré boli evakuované. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.
Pri zneškodnení leteckej bomby asistovali polícii aj hasiči. „Hasiči rozobrali konštrukciu oplotenia priestoru, aby umožnili prístup ťažkej technike na miesto zásahu,“ približuje Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti s tým, že po deaktivovaní bomby asistovali pri jej nakladaní a zabezpečili prevoz.
Munícia bola v hlavnom meste nájdená v pondelok (8. 9.) večer pri výkopových prácach v areáli staveniska v blízkosti križovatky ulíc Landererova - Čulenova. Na miesto bola privolaná polícia aj s pyrotechnikmi. Tí určili, že ide o leteckú bombu pochádzajúcu z obdobia druhej svetovej vojny, uviedli policajti. Pyrotechnici bombu zaistili na účely jej ďalšieho zneškodnenia. Polícia ubezpečila obyvateľov, že im nehrozí nebezpečenstvo.
Pre zneškodnenie nájdenej bomby uzatvorila polícia v utorok ráno pre všetku dopravu viaceré cesty v centre Bratislavy. Išlo o ulice Mlynské nivy, Košická, Prístavná od Plynárenskej, Landererova, Pribinova a Dostojevského rad po Krupkovu ulicu. Zároveň uzatvorila obojsmerne aj Most Apollo. Obmedzenia sa dotkli aj viacerých spojov MHD.
Dopravný podnik Bratislava (DPB) obnovil premávku liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD) v okolí Mlynských nív, Mosta Apollo a Dostojevského radu. Autobusové a trolejbusové linky, ktoré boli pre pyrotechnické práce odklonené, jazdia po pôvodných trasách. Informuje o tom DPB na webe i sociálnej sieti.
Odklon sa dotkol trolejbusových liniek 40, 42, 60 a 72 a autobusových liniek 50, 68, 70, 78, 87, 88 a 90.
Bratislava: DPB obnovil premávku liniek MHD v okolí Mlynských nív
