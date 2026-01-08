Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
LÚPEŽ ŠPERKOV V OBCHODNOM CENTRE: Padlo prvé obvinenie

Krádež šperkov v jednej z predajní nachádzajúcej sa v nákupnom centre na Zlatých pieskoch. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Obvinenému v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.

Autor TASR
Bratislava 8. januára (TASR) - Bratislavský policajný vyšetrovateľ obvinil v prípade novembrovej lúpeže šperkov v bratislavskom obchodnom centre v neprítomnosti 35-ročného rumunského občana Popa V. za obzvlášť závažný zločin lúpeže spolupáchateľstvom v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci. Pre TASR to uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Vysvetlila, že rozhodnutie o obvinení musí teraz byť doručené do iného štátu a treba počkať na konanie miestnych bezpečnostných zložiek.

„Dňa 30. novembra 2025 v čase okolo 18.08 h spoločne aj s najmenej šiestimi spolupáchateľmi, oblečenými v bielych celotelových overaloch so zahalenými tvárami, vykonal lúpežné prepadnutie zlatníctva v obchodnom centre na ulici Cesta na Senec, pri ktorom spôsobili škodu odcudzením rôznych šperkov a poškodením majetku približne 856.000 eur,“ priblížila hovorkyňa.

Šimková doplnila, že obvinenému v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Deklarovala, že polícia naďalej po ostatných páchateľoch aj po ukradnutých šperkoch pátra.

