BOMBOVÁ HROZBA V NEMOCNICI V KOŠICIACH: Na mieste je polícia

Miesto činu. Foto: Polícia

Nemocnica v utorok prijala e-mail s obsahom, že sa v budove nachádza bomba.

Autor TASR
Košice 23. septembra (TASR) - Polícia aktuálne preveruje bombovú hrozbu v Železničnej nemocnici v Košiciach. Časti nemocnice evakuujú. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Nemocnica podľa nej v utorok prijala e-mail s obsahom, že sa v budove nachádza bomba. Na miesto vyslali všetky zložky - okrem policajtov aj hasičov a záchranárov. „Prebieha evakuácia častí nemocnice, na mieste sú pripravené evakuačné autobusy,“ uvádza s tým, že policajný psovod so služobným psom vykonáva prehliadku budovy vrátane lôžkových oddelení a pivničných priestorov.

„Na mieste sú vykonávané všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia. Vec je v štádiu riešenia,“ dodáva polícia.

Bianka Krejčíová z Penta Hospitals SK informovala TASR, že v rámci evakuácie boli ležiaci pacienti zhromaždení na jednom mieste vo vstupných priestoroch nemocnice. Chodiacich pacientov presunuli do evakuačných autobusov. „Doposiaľ nebolo potrebné pristúpiť k prevozu pacientov na iné pracoviská,“ spresnila.

V súvislosti s kontrolou jednotlivých oddelení je nemocnica do odvolania mimo prevádzky.





.

