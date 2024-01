UZAVRETÁ DIAĽNICA: Na D1 pred Hlohovcom vrazil kamión do cestárov

Trnava 30. januára (TASR/Teraz.sk) - Pre dopravnú nehodu kamióna a cestárskeho auta na diaľnici D1 pred Hlohovcom v smere na Trenčín je uzavretý úsek diaľnice už od križovatky Trnava. Policajné hliadky nepúšťajú vodičov na diaľnicu ani v pripájacích pruhoch z Bratislavy a Nitry. Informuje o tom trnavská polícia na sociálnej sieti.



Krátko na to malo prísť ku kolízii ďalších troch vozidiel. Nehodu neprežil vodič kamiónu. Zraniť sa mali dvaja muži z cestárskeho vozidla. Na ich transport do nemocnice bol použitý vrtuľník.



Podľa prvotných informácií mal vodič naraziť do cestárskeho auta, ktoré malo vozík so smerovou šípkou na znak obchádzania. Polícia na mieste zisťuje rozsah zranení, škôd a miesto nehody zadokumentuje.