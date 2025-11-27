Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pred rodinným domom v Martine došlo k explózii, zasahuje tam polícia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

V čase výbuchu sa v dome nemal nikto nenachádzať.

Autor TASR
,aktualizované 
Martin 27. novembra (TASR) - Pred rodinným domom v Martine došlo k explózii. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková s tým, že na mieste zasahuje polícia. Aký predmet vybuchol nateraz nie je podľa nej známe.

„Vzhľadom na aktuálne vykonávanie potrebných úkonov nie je nateraz možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla Šefčíková.

Podľa informácií televízie TA3 mal niekto v noci umiestniť bombu pred rodinný dom bratislavského podnikateľa, ktorý žije v Martine. V čase výbuchu sa v dome nemal nikto nenachádzať.
