Bratislava 8. apríla (TASR) - Rozloha bratislavského lesoparku sa zväčší, a to zo súčasných 3031 na 7226,86 hektára (ha). Mesto Bratislava podpísalo vo štvrtok so štátnym podnikom Lesy SR dohodu o obmedzení hospodárenia v štátnych lesoch na území hlavného mesta. Bezzásahový režim sa bude týkať 55 percent územia lesného celku Lesy SR Bratislava. Je to 2304,36 z celkovej rozlohy 4195,86 ha. Na zvyšku sa má hospodáriť prírode blízkym spôsobom. Výpadok príjmov podniku bude hradiť mesto ročne vo výške 322.000 eur.