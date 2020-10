Primátor Dolného Kubína sa obáva, ako kapacitne zvládnu testovanie

Dolný Kubín 23. októbra (TASR) – Dolnokubínsky primátor Ján Prílepok má obavu, ako budú kapacitne zvládať otestovať ľudí, ktorí aktuálne čakajú v zástupoch pred odbernými miestnosťami v meste. Mnohí obyvatelia sa podľa neho rozhodli prísť na testovanie na COVID-19 už v piatok, keďže od soboty bude pre ľudí bez negatívneho testu platiť prísnejší režim. Uviedol to na tlačovom brífingu pred dolnokubínskym mestským úradom.



Podľa primátora stáli ľudia pred odbernými miestami prakticky od skorých ranných hodín, už od 7:00 prichádzali prví ľudia a vytvárali rady.



„Dozvedeli sa, že od soboty platia veľmi prísne opatrenia na možnosť voľného pohybu, pokiaľ nebudú disponovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Práve to bol podľa mňa dôvod, prečo sa mnohí rozhodli prísť na testovanie už v piatok a nevyužiť niektorý z ďalších dní," povedal.



Primátora znepokojuje, či budú schopní v piatok otestovať aj obyvateľov iných okresov mimo Oravy, ktorí môžu prísť na testovanie do Dolného Kubína z dôvodu, že tu pracujú alebo bývajú.



Miestnosti, v ktorých sa aktuálne testuje, pripravovali do neskorých nočných hodín, materiál a zabezpečenie privážali do rána.



„Za to môžeme armáde poďakovať, boli maximálne profesionálni, ústretoví, prišli otestovaní, všetci už mohli rovno nastúpiť na odberné miesta. Zdravotníci, administratívni pracovníci a policajti neboli vopred otestovaní, tým pádom dochádzalo k zdržaniam, inak si to neviem vysvetliť. Niektoré odberné miesta v Dolnom Kubíne sa spúšťali s minimálne hodinovým oneskorením," skonštatoval Prílepok.



V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od piatka do nedele realizujú pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Odberné miesta sú otvorené v čase 8:00 až 12:00 a 13:00 až 20:00. Otestovať by sa malo celkovo 180 000 osôb v rámci 235 odberných miest. Na testovaní sa podieľajú stovky vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov.