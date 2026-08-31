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Tunel Branisko je v smere na Poprad NEPREJAZDNÝ
Dôvodom je porucha nákladného auta na diaľnici D1, ktoré tvorí prekážku pri vjazde do tunela.
Autor TASR
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Prešov 31. augusta (TASR) - Tunel Branisko je v smere na Poprad aktuálne neprejazdný. Dôvodom je porucha nákladného auta na diaľnici D1, ktoré tvorí prekážku pri vjazde do tunela. Obchádzka vedie po ceste I/18. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove.
„Na odstránení prekážky sa intenzívne pracuje. Tunel v smere na Prešov je otvorený. Žiadame vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie pokynov,“ spresnila polícia.
„Na odstránení prekážky sa intenzívne pracuje. Tunel v smere na Prešov je otvorený. Žiadame vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie pokynov,“ spresnila polícia.