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Tunel Branisko je v smere na Poprad NEPREJAZDNÝ

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Na archívnej snímke východný portál tunela Branisko. Foto: TASR – Milan Kapusta

Dôvodom je porucha nákladného auta na diaľnici D1, ktoré tvorí prekážku pri vjazde do tunela.

Autor TASR
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Prešov 31. augusta (TASR) - Tunel Branisko je v smere na Poprad aktuálne neprejazdný. Dôvodom je porucha nákladného auta na diaľnici D1, ktoré tvorí prekážku pri vjazde do tunela. Obchádzka vedie po ceste I/18. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove.

„Na odstránení prekážky sa intenzívne pracuje. Tunel v smere na Prešov je otvorený. Žiadame vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie pokynov,“ spresnila polícia.

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