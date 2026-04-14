POŽIAR V BUDOVE STU: Fakultu včas evakuovali
Ďalšie nebezpečenstvo nehrozí.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 14. apríla (TASR) - Pri utorkovom požiari budovy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave nedošlo k žiadnym zraneniam. Ďalšie nebezpečenstvo nehrozí. TASR o tom informoval hovorca STU Juraj Rybanský.
„K požiaru prišlo v laboratóriu na šiestom poschodí budovy fakulty chemickej a potravinárskej technológie. Na miesto bezodkladne dorazili hasiči, ktorým sa podarilo požiar rýchlo lokalizovať. Budova bola úspešne evakuovaná, nedošlo k žiadnym zraneniam a nehrozí ďalšie nebezpečenstvo,“ ozrejmil Rybanský.
Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) priblížil, že požiar bol nahlásený krátko pred 16.00 h. V čase príjazdu hasičov už prebiehala evakuácia osôb nachádzajúcich sa v objekte. „Celkovo bolo evakuovaných takmer 180 osôb. V dôsledku udalosti zatiaľ nie sú hlásené žiadne zranené osoby. Hasiči následne prehľadávali objekt z dôvodu možnej prítomnosti ďalších osôb,“ ozrejmili hasiči na sociálnej sieti.
Prieskumom bolo zistené, že ide o požiar v digestóriu, ktoré slúži na odsávanie výparov a plynov. Na miesto udalosti bol vyslaný aj technický automobil určený na likvidáciu zdraviu škodlivých látok. „V súčasnosti prebieha prirodzené odvetrávanie objektu a kontrolné merania termovíznou kamerou. Lokalizácia požiaru zatiaľ nebola nahlásená,“ dodal HaZZ.
