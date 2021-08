TRAGÉDIA V LETNOM TÁBORE: Víchricu neprežilo jedno dieťa

Turček 17. augusta (TASR) – V letnom detskom tábore v katastri Turčeka v okrese Turčianske Teplice v noci na utorok zomrelo na následky zranení, ktoré utrpelo po zásahu blesku, dieťa. Ďalšie sa zranili. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.



„Jedno dieťa utrpelo zranenia, ktorým, žiaľ, podľahlo. Na miesto boli ihneď vyslané všetky dostupné policajné hliadky aj tím posttraumatickej intervenčnej starostlivosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline," uviedli policajti.



Polícia v súčasnosti vykonáva všetky potrebné prvotné procesné úkony s cieľom zdokumentovania skutku a rozhodnutia v zmysle Trestného poriadku. „Vzhľadom na citlivosť prípadu nebudeme poskytovať k predmetnej udalosti žiadne bližšie informácie až do skončenia vyšetrovania," dodali policajti.









V tábore v Turčeku utrpelo zranenia ďalších sedem detí



V letnom tábore v Turčeku v okrese Turčianske Teplice sa v noci na utorok údajne následkom víchrice zranilo sedem detí. Ďalšiemu z nich záchranári nedokázali pomôcť. TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.



"Môžem potvrdiť, že sme krátko po polnoci prijali tiesňové volanie na linku 155 o tom, že v tábore údajne víchrica zhodila stany a na mieste sa majú nachádzať zranené deti," uviedla Krčová.



Išlo podľa nej o ťažšie dostupný terén s popadanými stromami, preto bol zásah koordinovaný s hasičmi aj políciou. "Žiaľ, vyslaní záchranári už jednému z detí nedokázali pomôcť, ďalších sedem bolo po ošetrení prevezených do nemocníc v okolí," ozrejmila s tým, že viac informácií vzhľadom na to, že ide o maloleté osoby, nemôže poskytnúť.