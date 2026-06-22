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DRÁMA NA ŠKOLSKOM VÝLETE: V Nitre horel autobus vezúci deti

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok

Policajti miesto požiaru uzavreli, premávka bola odklonená.

Autor TASR
,aktualizované 
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Nitra 22. júna (TASR) - Na Bratislavskej ulici v Nitre horel autobus vezúci deti na školskom výlete. V čase vypuknutia požiaru sa v ňom nachádzalo 28 detí a šesť plnoletých osôb. Pri požiari nebol nikto zranený, aktuálne hasiči ukončujú posledné práce na uhasení požiaru. Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva (KR) Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre Michaela Gundová.

Podľa slov Gundovej si vodič počas jazdy všimol dymenie, preto s autobusom zastavil na krajnici. V čase príchodu hasičov na miesto bol požiar v treťom štádiu horenia. Z dôvodu silného zadymenia použili zasahujúci hasiči autonómne dýchacie prístroje. Požiar uhasili dvoma vysokotlakovými prúdmi.

Policajti miesto požiaru uzavreli, premávka bola odklonená. Všetky osoby z autobusu boli bez zranení evakuované a transportované do bezpečia evakuačným autobusom, ktorý poskytlo KR HaZZ Nitra. Príčina vzniku požiaru je podľa slov Gundovej v štádiu zisťovania.
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