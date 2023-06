V obci Beluj platí mimoriadna situácia, vybrežil sa tam potok

Beluj 9. júna (TASR) - V obci Beluj v okrese Banská Štiavnica platí mimoriadna situácia. Pre vybreženie miestneho potoka tam vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Samospráva o tom informuje na svojom webe. Na sociálnej sieti zverejnila fotografie a videá so zaplavenými poľami, lúkami či cestami. Voda sa podľa ďalších fotografií dostala až k domom. Problémy hlásia aj z obcí Ladzany či Sebechleby.



Mimoriadnu situáciu vyhlásili v obci Beluj ešte v noci. Povodňová komisia nariadila záchranné práce pozdĺž celej obce. Obyvateľov upozornili, že je ohrozené takmer celé územie obce, najmä nehnuteľnosti pri vodných tokoch, rodinné domy, obecné múzeum či kultúrny dom. Fotografie a videá z obce na sociálnych sieťach ukazujú, že voda sa dostala až k domom. S odstraňovaním škôd pomáhajú hasiči i dobrovoľníci.



Problémy s vodou aktuálne hlásia aj z okolitých obcí ako Ladzany či Sebechleby.



"Voda už aktuálne nestúpa, opadla medzičasom aj z našej cesty a z chodníkov," povedala TASR starostka Beluja Monika Zlesíková. Povodňou bolo podľa nej zasiahnutých asi 12 domov, kde pomáhali ľuďom dobrovoľní hasiči z Beluja a niekoľkých okolitých obcí.



Dedina podľa nej trpí povodňami z prívalových dažďov neustále. Nachádza sa totiž v lieviku, kde sú dva obecné toky, v ktorých sa pri dlhodobých zrážkach nazhromaždí množstvo vody z okolitých vyššie položených polí. V obci sa pred rokmi zrealizovali aj určité protipovodňové opatrenia, starostka vraví, že pri prívalových dažďoch to nepomáha.



Najhoršia situácia je ale stále v obci Sebechleby v okrese Krupina, kde sa ráno vyliala voda z nádrže nad obcou, do ktorej sa vlieva práve Belujský potok.



"Voda postupne zaplavila desiatky domov, ako aj námestie v strede dediny. My sme už v noci situáciu v nádrži monitorovali. Zabrániť vyliatiu sa ale v rýchlosti, s akou voda stúpala, nepodarilo," povedala TASR starostka obce Sebechleby Terézia Krnáčová. "Aktuálne robíme protipovodňové opatrenia v obci. Stavajú sa zábrany popri potoku a tiež plníme a osádzame na kritických miestach vrecia s pieskom. Aj keď momentálne stále prší, situácia je stabilnejšia," uviedla.



Podľa starostu obce Hontianske Tesáre Štefana Foltána bola ráno veľmi zlá situácia najmä v častiach Šipice a Báčovce, kde voda z tokov zaplavila viacero záhrad. "Zaplavilo tam tiež jednu väčšiu hospodársku budovu s poľnohospodárskymi mechanizmami. V samotnej obci je ale aktuálne situácia stabilná, voda v Klastave a Belujskom potoku nateraz nestúpa," konštatoval.



Situáciu v teréne monitorujú aj pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku. "Kde to bolo potrebné, zabezpečili dočasné protipovodňové opatrenia, resp. prečistenie koryta. Vzhľadom na očakávané zrážky v najbližších hodinách môžu hladiny riek stúpnuť. V prípade potreby sme pripravení s technikou zasiahnuť," uviedol pre TASR hovorca podniku Marián Bocák s tým, že pozorne sledujú aj situáciu na banskoštiavnických tajchoch.