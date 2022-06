HLÁSIA NEDOSTATOK VODY: V obci Pača vyhlásili mimoriadnu situáciu

Pača 29. júna (TASR) – Obec Pača v okrese Rožňava vyhlásila v utorok (28. 6.) pre kritickú situáciu so zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou mimoriadnu situáciu. Obecné vodojemy sú takmer prázdne, vodu do nich musia voziť pomocou cisterny. Pre TASR to uviedol starosta obce Ladislav Zagiba.



Vodu do dvojice vodojemov v obci Pača dopĺňajú už druhý deň pomocou cisterny. Pramene, ktoré zásobujú obecný vodovod, sú podľa starostu vyschnuté. "Situácia je katastrofálna. Už mesiace u nás nepršalo, nie je z kade tú vodu zobrať," uviedol Zagiba.



Samospráva obyvateľov vyzývala na šetrenie pitnou vodou a žiadala, aby ľudia obmedzili polievanie záhrad či napúšťanie bazénov. Pre kritickú situáciu sa v obci konalo aj verejné zhromaždenie.



Podľa starostu je obec v dôsledku nedostatku zrážok odkázaná na dopĺňanie vodojemov z cisterien. "Našli sme aj jeden možný vodný zdroj neďaleko obce. Budeme mať stretnutie s hydrogeológom, musíme zistiť jeho výdatnosť," poznamenal Zagiba. Ako dodal, riešenie spojené s novým vrtom by však trvalo mesiace a nevie, z kade by naň obec zobrala financie.