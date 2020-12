V Trenčíne bude cez víkend celoplošné dobrovoľné testovanie

Trenčín 16. decembra (TASR) – V Trenčíne bude počas najbližšieho víkendu celoplošné testovanie obyvateľov antigénovými testami. Testovanie bude dobrovoľné a bezplatné. V stredu o tom informoval primátor Trenčína Richard Rybníček.



„Situácia je mimoriadne vážna. Je čas, aby sme ochránili obyvateľov mesta Trenčín a najmä Fakultnú nemocnicu Trenčín pred totálnym kolapsom.



Nikdy sme neboli na sebe tak závislí. My od lekárov a zdravotných sestier a lekári a zdravotné sestry od nás, obyvateľov mesta. Preto sme sa rozhodli urobiť dve opatrenia. Od piatku 18. decembra sprísnime opatrenia na území mesta Trenčín a v sobotu a v nedeľu zorganizujeme celoplošné testovanie,“ doplnil Rybníček s tým, že čo sa pandemickej situácie týka, je na tom Trenčín najhoršie zo všetkých krajských miest.



Celkové náklady na testovanie odhadujú na 50 000 až 60 000 eur, mesto bude financovať celé odberné tímy – dobrovoľníkov aj zdravotníkov. „Ministerstvo vnútra nám dodalo 30 000 testov a ministerstvo obrany 10 000 testov. Napriek tomu, že je testovanie dobrovoľné, prosím Trenčanov, aby sa prišli dať otestovať. Tu už ide o životy,“ zdôraznil Rybníček.



Podľa prednostu trenčianskej radnice Jaroslava Pagáča sa bude na 33 miestach vrátane troch súčasne funkčných odberných miest.



„Testovanie bude v sobotu a v nedeľu od 8:00 do 20:00. Sobota je vyhradená pre obyvateľov mesta Trenčín s trvalým a prechodným pobytom, v nedeľu sa môžu Trenčania testovať do 14:00, potom sa môžu dať otestovať aj obyvatelia okolitých obcí,“ skonštatoval Pagáč s tým, že personál na odberné miesta zabezpečila Fakultné nemocnica Trenčín, Ozbrojené sily SR poskytnú piatich zdravotníkov.