Vo Veľkých Kapušanoch sa zrútila časť strechy v areáli firmy

V objekte sa v tom čase nachádzali osoby, ich aktuálny stav nateraz nie je možné potvrdiť.

Autor TASR
Veľké Kapušany 23. decembra (TASR) - Vo Veľkých Kapušanoch v Košickom kraji sa zrútila časť strechy v areáli jednej z firiem, kde podľa prvotných informácií prebiehali rekonštrukčné práce. V objekte sa v tom čase nachádzali osoby, ich aktuálny stav nateraz nie je možné potvrdiť. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Košická polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Na mieste aktuálne zasahujú všetky záchranné zložky, prebiehajú záchranné práce a preverovanie situácie v sutinách. Na pomoc smeruje aj banská záchranná brigáda z Humenného. Presný počet osôb ani ich zdravotný stav zatiaľ nie je možné potvrdiť,“ doplnila polícia.

