Banskobystrický samosprávny kraj by mal viesť O. Lunter

Bratislava 29. októbra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj by mal viesť Ondrej Lunter. Po sčítaní 93,46 % okrskov získal 46,75 % hlasov. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR.



Za Lunterom nasleduje Adrian Polóny so ziskom 15 %. Volebná účasť v kraji sa zatiaľ pohybuje na úrovni 44,67 %.