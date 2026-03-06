< sekcia Regióny
VIDEO: Medzi Báčom a Horným Barom došlo k vážnej nehode
Podľa prvotných informácií došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dunajská Streda 6. marca (TASR) - Všetky záchranné zložky aktuálne zasahujú pri dopravnej nehode na ceste druhej triedy medzi obcami Báč a Horný Bar v okrese Dunajská Streda. Dopravu na mieste riadi polícia. Je možné využiť obchádzkovú trasu po ceste tretej triedy č. 1381. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Podľa prvotných informácií došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. „Pri nehode sa zranili dve osoby. Na miesto bol vyslaný aj záchranársky vrtuľník,“ ozrejmila s tým, že presné príčiny, miera zavinenia, ako aj okolnosti vzniku nehody budú predmetom ďalšieho objasňovania.
Podľa prvotných informácií došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. „Pri nehode sa zranili dve osoby. Na miesto bol vyslaný aj záchranársky vrtuľník,“ ozrejmila s tým, že presné príčiny, miera zavinenia, ako aj okolnosti vzniku nehody budú predmetom ďalšieho objasňovania.