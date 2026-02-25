< sekcia Regióny
TRAGÉDIA V KOMÁRNE: Z Klientskeho centra spadla na ľudí strecha
Na miesto tragédie smeruje minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Komárno 25. februára (TASR) - Z budovy Klientskeho centra na Záhradníckej ulici v Komárne spadla časť strechy. Podľa doteraz zistených informácií prišla o život jedna osoba a jedna osoba bola zranená. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, bol vyslaný aj záchranársky vrtuľník. Potvrdilo to Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Na miesto tragédie smeruje minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). „S hlbokým zármutkom som prijal informáciu o tragickej udalosti pred Klientskym centrom v Komárne. Záchranné zložky na mieste vykonávajú všetky potrebné úkony,“ reagoval minister na sociálnej sieti.
Na miesto tragédie smeruje minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). „S hlbokým zármutkom som prijal informáciu o tragickej udalosti pred Klientskym centrom v Komárne. Záchranné zložky na mieste vykonávajú všetky potrebné úkony,“ reagoval minister na sociálnej sieti.