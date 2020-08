Zamestnankyňa primátora Pezinka mala pozitívny test na koronavírus

Bratislava 25. augusta (TASR) - Jedna zo zamestnankýň kancelárie primátora mesta Pezinok mala pozitívny test na nový koronavírus. Mesto zrealizovalo všetky kroky a opatrenia, aby ochránilo ostatných zamestnancov. Primátor Igor Hianik so zamestnankyňou do kontaktu neprišiel. Informuje o tom Pezinok na svojej webovej stránke.



Mesto zdôrazňuje, že v čase, keď sa zamestnankyňa dozvedela výsledok testu, bola tretí deň mimo pracoviska. Pripomína, že kancelária primátora sídli v samostatnej budove Starej radnice v Pezinku, preto mesto vylúčilo akýkoľvek kontakt so zamestnancami Mestského úradu Pezinok.



Do kontaktu s pozitívne testovanou ženou prišli dvaja zamestnanci kancelárie, ktorí boli následne testovaní. Obaja mali negatívny test na ochorenie COVID-19. "Z dôvodu opatrnosti však zostávajú aj v nasledujúcich dňoch v domácej karanténe. Zdôrazňujeme, že v prípade oboch zamestnancov sme okamžite po zistení pozitívneho výsledku testu ich kolegyne zamedzili akémukoľvek ich kontaktu s ostatnými zamestnancami a občanmi," tvrdí mesto.



V radnici sa každý deň vykonáva dezinfekcia priestorov. Hianik je tiež v kontakte s regionálnym hygienikom a lekármi. Primátor pred niekoľkými týždňami zaslal list všetkým zamestnancom a mestským organizáciám, v ktorom ich požiadal o dodržanie hygienických opatrení.