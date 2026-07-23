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Brigáda na Lešti prezentovala techniku i význam vojenských dronov
Mnohonárodná brigáda využíva drony napríklad na bezpečný prieskum bojiska predtým, ako naň vstúpia samotné jednotky.
Autor TASR
Lešť 23. júla (TASR) - Vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť sa vo štvrtok uskutočnil novinársky deň, v rámci ktorého Mnohonárodná bojová skupina NATO na Slovensku prezentovala svoje hlavné aktivity a techniku. Španielsky kontingent, ktorý brigáde velí, predstavil aj rôzne druhy vojenských dronov a ich využitie pri operáciách.
Mnohonárodná brigáda využíva drony napríklad na bezpečný prieskum bojiska predtým, ako naň vstúpia samotné jednotky. Vo výbave má aj útočné drony, jeden typ dokáže používať rakety alebo granáty, iné fungujú na princípe kamikadze dronov.
„Posledný typ nazývame podporné drony. Tie dokážu prenášať zásoby, muníciu, zdravotnícky materiál, čokoľvek,“ uviedol pre médiá major španielskej armády Gonzalo De la Plaza Hervias s tým, že v závislosti od typu majú jednotlivé drony rôznu nosnosť.
Využívanie dronov v armáde považuje Hervias za mimoriadne dôležité, pripomína však, že pre ich plnohodnotné použitie sú potrební dobre vycvičení vojenskí operátori. „Je to veľmi špecifická schopnosť, ktorú je potrebné trénovať celé mesiace. Nie je vôbec ľahké lietať s dronmi na vysokej úrovni, vyžaduje si to špeciálne zručnosti,“ doplnil Hervias.
Mnohonárodná bojová skupina NATO pôsobiaca na Lešti pozostáva zo slovenských, českých, slovinských, portugalských či rumunských vojakov, brigáde v tomto období velí španielsky kontingent. Základnou úlohou skupiny je preukázať pripravenosť NATO kolektívne reagovať na prípadné bezpečnostné hrozby.
Mnohonárodná brigáda využíva drony napríklad na bezpečný prieskum bojiska predtým, ako naň vstúpia samotné jednotky. Vo výbave má aj útočné drony, jeden typ dokáže používať rakety alebo granáty, iné fungujú na princípe kamikadze dronov.
„Posledný typ nazývame podporné drony. Tie dokážu prenášať zásoby, muníciu, zdravotnícky materiál, čokoľvek,“ uviedol pre médiá major španielskej armády Gonzalo De la Plaza Hervias s tým, že v závislosti od typu majú jednotlivé drony rôznu nosnosť.
Využívanie dronov v armáde považuje Hervias za mimoriadne dôležité, pripomína však, že pre ich plnohodnotné použitie sú potrební dobre vycvičení vojenskí operátori. „Je to veľmi špecifická schopnosť, ktorú je potrebné trénovať celé mesiace. Nie je vôbec ľahké lietať s dronmi na vysokej úrovni, vyžaduje si to špeciálne zručnosti,“ doplnil Hervias.
Mnohonárodná bojová skupina NATO pôsobiaca na Lešti pozostáva zo slovenských, českých, slovinských, portugalských či rumunských vojakov, brigáde v tomto období velí španielsky kontingent. Základnou úlohou skupiny je preukázať pripravenosť NATO kolektívne reagovať na prípadné bezpečnostné hrozby.