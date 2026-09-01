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Britská legenda The Mission sa vráti do Bratislavy
The Mission absolvovali svoju slovenskú koncertnú premiéru v októbri 2016.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Britská gothic-rocková kapela The Mission sa vracia na Slovensko. Kapela s charizmatickým spevákom Waynom Husseym vystúpi 8. mája 2027 v bratislavskom Majestic Music Clube (MMC). TASR o tom za organizátorov informovala Katarína Knochová.
„Fanúšikovia sa môžu tešiť na koncert plný atmosféry, výrazných gitarových melódií a skladieb, ktoré sa za takmer štyri desaťročia stali klasikou žánru,“ približujú organizátori koncert legendárnej kapely, ktorá sa do Bratislavy vracia po desiatich rokoch.
The Mission absolvovali svoju slovenskú koncertnú premiéru v októbri 2016. Zoskupenie okolo speváka Waynea Husseyho považovali v 90. rokoch na britských ostrovoch za jednu z najlepších koncertných formácií. Patrili k okruhu interpretov ako U2, The Cure či The Sisters of Mercy. Kapela vznikla v roku 1986 v anglickom Leedsi po odchode gitaristu a speváka Waynea Husseyho a basgitaristu Craiga Adamsa zo spomínaných The Sisters of Mercy. Spolu s druhým gitaristom Simonom Hinklerom a bubeníkom Mickom Brownom vytvorili kapelu, ktorá si postupne vybudovala vlastný rukopis a výrazné miesto na post-punkovej a gothic rockovej scéne.
Debutový album God´s Own Medicine z roku 1986 obsahoval hity Wasteland a Severina. O dva roky neskôr nasledoval album Children, ktorý produkoval John Paul Jones z Led Zeppelin. Priniesol jednu z najznámejších skladieb The Mission - Tower Of Strength. Ďalším zásadným momentom bola nahrávka Carved In Sand z roku 1990 s piesňami Butterfly On A Wheel a Deliverance.
The Mission počas svojej kariéry vydali viacero úspešných albumov, absolvovali vypredané koncertné turné po celom svete, dvakrát boli headlinerom legendárneho festivalu Reading. Po niekoľkých personálnych zmenách a období, keď kapela nebola aktívna, sa opäť vrátili na pódiá. Od skončenia pandémie intenzívne koncertujú po Európe, Veľkej Británii, Latinskej Amerike aj Severnej Amerike.
Súčasnú zostavu tvoria Wayne Hussey (gitara, spev), Craig Adams (basgitara), Simon Hinkler (gitara) a Alex Baum (bicie).
Ako ďalej informujú organizátori bratislavského koncertu britskej gothic-rockovej legendy, predpredaj vstupeniek na koncert The Mission 2027 sa začne vo štvrtok 3. septembra.
„Fanúšikovia sa môžu tešiť na koncert plný atmosféry, výrazných gitarových melódií a skladieb, ktoré sa za takmer štyri desaťročia stali klasikou žánru,“ približujú organizátori koncert legendárnej kapely, ktorá sa do Bratislavy vracia po desiatich rokoch.
The Mission absolvovali svoju slovenskú koncertnú premiéru v októbri 2016. Zoskupenie okolo speváka Waynea Husseyho považovali v 90. rokoch na britských ostrovoch za jednu z najlepších koncertných formácií. Patrili k okruhu interpretov ako U2, The Cure či The Sisters of Mercy. Kapela vznikla v roku 1986 v anglickom Leedsi po odchode gitaristu a speváka Waynea Husseyho a basgitaristu Craiga Adamsa zo spomínaných The Sisters of Mercy. Spolu s druhým gitaristom Simonom Hinklerom a bubeníkom Mickom Brownom vytvorili kapelu, ktorá si postupne vybudovala vlastný rukopis a výrazné miesto na post-punkovej a gothic rockovej scéne.
Debutový album God´s Own Medicine z roku 1986 obsahoval hity Wasteland a Severina. O dva roky neskôr nasledoval album Children, ktorý produkoval John Paul Jones z Led Zeppelin. Priniesol jednu z najznámejších skladieb The Mission - Tower Of Strength. Ďalším zásadným momentom bola nahrávka Carved In Sand z roku 1990 s piesňami Butterfly On A Wheel a Deliverance.
The Mission počas svojej kariéry vydali viacero úspešných albumov, absolvovali vypredané koncertné turné po celom svete, dvakrát boli headlinerom legendárneho festivalu Reading. Po niekoľkých personálnych zmenách a období, keď kapela nebola aktívna, sa opäť vrátili na pódiá. Od skončenia pandémie intenzívne koncertujú po Európe, Veľkej Británii, Latinskej Amerike aj Severnej Amerike.
Súčasnú zostavu tvoria Wayne Hussey (gitara, spev), Craig Adams (basgitara), Simon Hinkler (gitara) a Alex Baum (bicie).
Ako ďalej informujú organizátori bratislavského koncertu britskej gothic-rockovej legendy, predpredaj vstupeniek na koncert The Mission 2027 sa začne vo štvrtok 3. septembra.