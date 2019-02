Britský lovec stromov R. McBride navštívil Slovensko

Kostol sv. Margity Antiochijskej v obci Kopčany v okrese Skalica sa napriek svojmu úctyhodnému veku dostal do záujmu verejnosti výraznejšie až v tomto tisícročí. V roku 2004 boli v jeho okolí objavené veľkomoravské hroby, ktoré dokázali, že pôvod kostola siaha až do doby Veľkomoravskej ríše. Aj z tohto dôvodu sa kostol stáva častejším cieľom pútnikov až v posledných rokoch. Do roku 1994 sa liturgie a púte konali pri kostole len pri príležitosti púti, ktoré súviseli s patrónkou kostola Margitou Antiochijskou. V Kopčanoch 11. septembra 2018.

Kopčany 8. februára (TASR) - Na víťaza ankety Strom roka 2018 a finalistu celoeurópskej súťaže Európsky strom roka lipu v Kopčanoch v okrese Skalica sa prišiel v piatok pozrieť britský Tree Hunter, tzv. lovec stromov Rob McBride.



McBride je bojovník za ochranu stromov. Už mnoho rokov zvyšuje povedomie o stromoch v ohrození a upriamuje pozornosť na dôležitosť ich ochrany. Je fotograf, cestovateľ, ambasádor starých a významných stromov, pravidelne spolupracuje s BBC. "Rovnako ako minulý rok, aj tentoraz som sa vydal naprieč celou Európou na 'Stromy v ohrození tour', počas ktorej pomáham s reprezentáciou a 'lovím' príbehy stromov, ktoré súťažia v Európskom strome roka alebo sú v danej krajine ohrozené," uviedol McBride.



Jednou časťou sú samotné stromy, ktoré súťažia o Európsky strom roka, druhou je samotná záchrana ohrozených stromov. "Súťaž je predovšetkým zábava a príjemná záležitosť, ale druhou časťou je záchrana stromov, pre ktorú sa robí veľmi málo," doplnil McBride.



Ambasádor sa stretol s predstaviteľmi obce Kopčany, žiakmi miestnej základnej školy a členmi občianskeho združenia Kozel. "Rozhodli sme sa tento strom prihlásiť, keďže ja ako učiteľka sem s deťmi často chodím v rámci praktického vyučovania a pri lipe deti niektoré veci lepšie vnímajú. Pri rekonštrukčných prácach lipe poškodili koreňové systémy a my chceme urobiť maximum pre to, aby sme jej dokázali čo najdlhšie predĺžiť život," vysvetlila učiteľka základnej školy v Kopčanoch a hlavná iniciátorka toho, že strom bol do súťaže prihlásený Ivana Bolebruchová.



Lipa sa nachádza v tesnej blízkosti kostola svätej Margity Antiochijskej, ktorý patrí medzi najstaršie zachované kostoly na území Slovenska. Bol postavený v období Veľkomoravskej ríše. "Na začiatku sme konzultovali, či by takáto iniciatíva prichádzala do úvahy a boli sme za. Mne sa na tejto akcii páči, že má spoločenský rozmer. Zapojila sa do toho škola, mladá generácia sa aj takýmito akciami vychováva k určitým hodnotám. U detí vzniká puto k tomuto miestu, tak ku stromu, ako aj ku kostolu. Vážia si to a cítia, že toto je niečo naše," uviedol pre TASR kňaz Štefan Locner.



Obec plánuje v blízkosti lipy ďalšie investície, ktoré by miesto zatraktívnili pre turistov. "Pri kostolíku budeme robiť archeologický výskum a podľa toho ako dopadne, spravíme pôdorys, ako panský dvorec, ktorý tu kedysi bol, vyzeral. Máme spracovaný projekt na rekonštrukciu horárne, ktorá je v tesnej blízkosti lipy a kostola. Do konca marca plánuje obec spoločne s cirkvou podať projekt na rekonštrukciu strechy kostolíka," doplnil najbližšie plány v okolí lipy starosta obce Kopčany Dušan Dubecký.