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Britský umelec W. Marshall sa predstaví ako dirigent aj organista
V programe symfonických večerov je aj orchestrálna suita Planéty, op. 32 Gustava Holsta (1874 - 1934), jedno z najznámejších diel britskej hudby 20. storočia.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) privíta vo štvrtok 19. novembra a piatok 20. novembra britského umelca Wayna Marshalla. Počas dvoch symfonických večerov sa predstaví v dvojitej úlohe - ako dirigent aj organista. Pred štvrtkovým koncertom sa vo foyeri SF o 18.15 h uskutoční stretnutie s Waynom Marshallom. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.
Program koncertov otvorí Koncert g mol pre organ, sláčikový orchester a tympany, op. 36 francúzskeho skladateľa Francisa Poulenca (1899 - 1963). Poulencov organový koncert patrí k vrcholným dielam skladateľovej tvorby. „Vznikol v druhej polovici 30. rokov 20. storočia a Poulenc ho venoval princeznej Edmond de Polignac, významnej mecenáške umenia, ktorá podporovala viacerých popredných skladateľov svojej doby,“ dodáva filharmónia.
V programe symfonických večerov je aj orchestrálna suita Planéty, op. 32 Gustava Holsta (1874 - 1934), jedno z najznámejších diel britskej hudby 20. storočia. „Sedemčasťová kompozícia predstavuje jednotlivé planéty slnečnej sústavy známe v čase jej vzniku. Na jej interpretácii sa popri orchestri bude podieľať aj ženská časť Slovenského filharmonického zboru pod vedením zbormajstra Petra Rezníka,“ približuje SF Holstovu orchestrálnu suitu, ktorá vznikala v rokoch 1914 až 1917, skladateľ sa pri jej komponovaní inšpiroval astrológiou a každej z planét prisúdil osobitý charakter.
V sobotu 21. novembra sa britský umelec Wayne Marshall predstaví v bratislavskej Redute aj ako organista a improvizátor. Na organovom recitáli so začiatkom o 16.00 h ponúkne diela od baroka až po súčasnosť. „Program koncertu ponúkne pestrú prehliadku organovej literatúry - od ikonického diela Johanna Sebastiana Bacha cez francúzsku organovú hudbu až po súčasných skladateľov,“ uvádza filharmónia ku koncertu, ktorý otvorí Agerova Toccata a fúga C dur, op. 30 č. 1. V programe figuruje aj skladba Deux Évocations, ktorú americký organista a skladateľ George C. Baker venoval dvom významným organistom parížskej katedrály Notre-Dame - Louisovi Viernovi a Pierrovi Cochereauovi. Z Bakerovej tvorby zaznie aj virtuózna skladba The Wild Ouest Toccata. V programe nebude chýbať Toccata a fúga d mol BWV 565 Johanna Sebastiana Bacha a v závere sólového recitálu W. Marshalla si návštevníci vypočujú Organovú symfóniu č. 6 g mol, op. 42 č. 2 francúzskeho skladateľa Charlesa-Mariu Widora. „Program doplnia aj tri diela Wayna Marshalla,“ uzatvára filharmónia.
Program koncertov otvorí Koncert g mol pre organ, sláčikový orchester a tympany, op. 36 francúzskeho skladateľa Francisa Poulenca (1899 - 1963). Poulencov organový koncert patrí k vrcholným dielam skladateľovej tvorby. „Vznikol v druhej polovici 30. rokov 20. storočia a Poulenc ho venoval princeznej Edmond de Polignac, významnej mecenáške umenia, ktorá podporovala viacerých popredných skladateľov svojej doby,“ dodáva filharmónia.
V programe symfonických večerov je aj orchestrálna suita Planéty, op. 32 Gustava Holsta (1874 - 1934), jedno z najznámejších diel britskej hudby 20. storočia. „Sedemčasťová kompozícia predstavuje jednotlivé planéty slnečnej sústavy známe v čase jej vzniku. Na jej interpretácii sa popri orchestri bude podieľať aj ženská časť Slovenského filharmonického zboru pod vedením zbormajstra Petra Rezníka,“ približuje SF Holstovu orchestrálnu suitu, ktorá vznikala v rokoch 1914 až 1917, skladateľ sa pri jej komponovaní inšpiroval astrológiou a každej z planét prisúdil osobitý charakter.
V sobotu 21. novembra sa britský umelec Wayne Marshall predstaví v bratislavskej Redute aj ako organista a improvizátor. Na organovom recitáli so začiatkom o 16.00 h ponúkne diela od baroka až po súčasnosť. „Program koncertu ponúkne pestrú prehliadku organovej literatúry - od ikonického diela Johanna Sebastiana Bacha cez francúzsku organovú hudbu až po súčasných skladateľov,“ uvádza filharmónia ku koncertu, ktorý otvorí Agerova Toccata a fúga C dur, op. 30 č. 1. V programe figuruje aj skladba Deux Évocations, ktorú americký organista a skladateľ George C. Baker venoval dvom významným organistom parížskej katedrály Notre-Dame - Louisovi Viernovi a Pierrovi Cochereauovi. Z Bakerovej tvorby zaznie aj virtuózna skladba The Wild Ouest Toccata. V programe nebude chýbať Toccata a fúga d mol BWV 565 Johanna Sebastiana Bacha a v závere sólového recitálu W. Marshalla si návštevníci vypočujú Organovú symfóniu č. 6 g mol, op. 42 č. 2 francúzskeho skladateľa Charlesa-Mariu Widora. „Program doplnia aj tri diela Wayna Marshalla,“ uzatvára filharmónia.