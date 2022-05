Brloh hibernujúceho medveďa v Tatrách zasypala lavína

Vysoké Tatry 5. mája (TASR) - Lesníkom Správy Tatranského národného parku (TANAP) sa podarilo vyhrabať ostatky medveďa, ktorému vzala život lavína, a previezť ich do Výskumnej stanice TANAP-u. "Obavy, že pod snehom zahynula medvedica s mladými, sa, našťastie, nepotvrdili. Išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o zhruba trojročného medveďa zimujúceho len tri metre od magistrály, v úseku medzi Štrbským a Popradským plesom, v nadmorskej výške okolo 1550 metrov," uviedol vedúci ochranného obvodu Vyšné Hágy Igor Cpin.



Medveď mal podľa neho smolu, že tohto roku nadelila zima vysokohorskému prostrediu štedrú snehovú nádielku, ktorá predznamenáva mohutnejšie lavíny. Masa snehu uvoľnená z Patrie zasypala otvor do brlohu a hibernujúceho medveďa pochovala zaživa.



Úhyn nahlásil ešte pred Veľkou nocou lesník Ľuboš Fabian, najprv si myslel, že ide o kamzíka. Pre veľkú snehovú pokrývku sa rozhodli lesníci s vyhrabávaním počkať. Cez veľkonočné sviatky zavalila miesto ďalšia lavína a ostatky sa nakoniec podarilo spod snehu dostať až v týchto dňoch. "Drvivú väčšinu tela už skonzumovali živočíchy, najviac sa zrejme 'nakŕmil' iný medveď," dodal Cpin.



Na výskum tak napokon putovalo v malom vrecku už len tkanivo na kostiach, konkrétne išlo o fragmenty kostí lopatky, rebier a časť chrbtice, tiež kúsok kože so srsťou. Z ostatkov odobrali vzorky potrebné na prípadné genetické analýzy.



„Viem, že medvede pravidelne neďaleko turistického chodníka hibernujú. Zvykla tam vychádzať medvedica s mladými, tak som mal obavy, že budú zasypané aj tie. Našťastie, sme ju videli minulý týždeň s tromi mladými a je v poriadku,“ uviedol Fabian, ktorý má pod patronátom lokalitu, kde sa medveď rozhodol prečkať zimu. Dodal, že s medvedicou a medvieďatami chodil i "pestún". Do voľnej prírody vyvádzajú medvedice mladé štandardne raz za dva roky, ale pri dobrej úživnosti územia môžu priviesť na svet potomstvo aj každý rok. Medvede z predošlého vrhu – pestúni – sú ešte s medvedicou, no tá sa venuje prioritne mladšej generácii.



Pravdepodobne zhruba trojročný pestún si spravil brloh neďaleko medvedice s mladými. "Ako sa ukázalo, nebola to šťastná voľba vzhľadom na množstvo snehu a masívnejšie lavíny. Čelo tej osudnej skončilo takmer na zimnom chodníku. Brloh ležal zhruba pod metrovým nánosom snehu, neprepadol sa, ale zavalená diera do brloha znamenala koniec prísunu kyslíka," uzavrel Cpin.