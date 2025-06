Bročka: O pozemky na Spartakovskej ulici má záujem jeden uchádzač

Trnava 25. júna (TASR) - O pozemky na Spartakovskej ulici v Trnave prejavil záujem jeden uchádzač. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol primátor Trnavy Peter Bročka s tým, že ponuka je na úrovni minimálnej akceptovateľnej ceny za štvorcový meter. Plánovaný predaj sa týka najmä pozemku pod supermarketom a k nemu prislúchajúceho parkoviska.



„Bol jeden záujemca, ktorý dal ponuku na úrovni minimálnej akceptovateľnej. Tým, že nie je konkurencia, neprebehne elektronická aukcia. Nasledovať bude diskusia s týmto uchádzačom o cene a podmienkach,“ priblížil primátor. Zásadné zvýšenie ponúknutej ceny nepredpokladá. „Pre mňa je kľúčové, že záujem bol a potom sa budeme baviť o podmienkach a rýchlosti uskutočnenia predaja,“ doplnil. Pri príprave podmienok súťaže sa mesto podľa jeho slov určením minimálnej akceptovateľnej ceny pripravovalo na situáciu, ak by bol len jediný uchádzač.



Minimálna predajná cena za štvorcový meter bola stanovená na 700 eur. Predaj sa týka plochy s rozlohou približne 10.200 štvorcových metrov. Úspešný uchádzač bude musieť mestu ponúknuť za zvýhodnenú cenu časť bytov a nebytových priestorov z prípadnej budúcej výstavby. Do momentu výstavby majú byť zachované aj parkovacie plochy. Mesto plánuje získané financie z predaja použiť na iné verejnoprospešné ciele alebo verejné investičné zámery. Časť na vybudovanie montovaného parkovacieho domu v blízkosti zimného štadióna. Opoziční mestskí poslanci podrobili plánovaný predaj kritike.