Bročka:Stúpajúce náklady na energie by som radšej videl v investíciách

Trnava 14. decembra (TASR) – Mesto Trnava zostavilo rozpočet na rok 2023 ako prebytkový. Bežný rozpočet v celkovej výške 88,145 milióna eur s prebytkom 3,46 milióna eur, kapitálový ako schodkový vo výške 15,436 milióna eur. Schválili ho poslanci mestského zastupiteľstva na utorkovej (13. 12.) schôdzi. Primátor Peter Bročka charakterizoval rozpočet 2023 ako štandardný.



Schodok kapitálového rozpočtu bude vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií. Saldo finančných operácií je zostavené kladné vo výške 12,137 milióna eur. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 71,576 milióna eur, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 16,570 milióna eur.



Výdavky sú rozpočtované v 21 programoch, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace na plnenie zámeru jednotlivých programov a návrhy cieľov na roky 2023 až 2025. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 68,116 milióna eur, sú v nich plánované aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta a výdavky na prenesený výkon štátnej správy. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 32 miliónov eur.



"Najdôležitejšie je, že sme nemuseli pristúpiť ku krokom ako v iných mestách, kde radikálne škrtajú investičné výdavky či dotácie. Nám sa dotácie podarilo dokonca zvýšiť na úrovni mládeže a športu. Som rád, že držíme vysoké tempo investícií bez toho, aby sme sa dostávali do dlhovej pasce," uviedol.



Zostavovanie rozpočtu Trnavy na budúci rok ovplyvnili podľa primátora viaceré faktory. "Stúpajúce náklady na energie by som radšej videl v investíciách. Bolo pre nás náročnejšie, že treba rátať s inou sumou na túto kapitolu, že priorita investícií sa posúva, niečo musíme ubrať vo verejnom priestore a vložiť to do LED technológií. Chceme dosiahnuť, aby najmenej 20 percent spotreby elektrickej energie objektov mesta pochádzalo z obnoviteľných zdrojov, v našom prípade cez fotovoltiku," doplnil Bročka.



K najdôležitejším investíciám 2023 priradil dlho očakávanú obnovu Námestia SNP, výmenu osvetlenia, inštalovanie nového inteligentného kamerového systému, moderného riadenia križovatiek, ale aj prostriedky do sociálnej oblasti a ďalšie.