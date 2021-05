Brodziansky kaštieľ dostane nový vzhľad

Brodzany 21. mája (TASR) - Brodziansky kaštieľ, v ktorom sídli Slovanské múzeum A. S. Puškina, dostane novú fasádu. Sanáciou základov a obvodového muriva sleduje Slovenská národná knižnica (SNK), ktorá má kaštieľ v okrese Partizánske v správe, odstránenie vlhkosti na vonkajších i vnútorných stenách budovy. TASR o tom informovala hovorkyňa SNK Katarína Štefanides-Mažáriová.



"Financie sme na to mali vyčlenené už v minuloročnom rozpočte, avšak z dôvodu vzniku pandémie ochorenia COVID-19 sme akciu presunuli na tento rok. Verím, že sa práce podarí zrealizovať tak, aby sa obmedzenia dotkli čo najmenšieho počtu návštevníkov," uviedla generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.



V druhom polroku plánuje SNK podľa nej opraviť strechu a položiť novú strešnú krytinu aj na Friesenhofovej knižnici. "To však nijako neovplyvní plánované podujatia ani návštevu múzea,“ podotkla.



Sanácia základov a obvodového muriva je nevyhnutná pre dlhodobé vlhnutie konštrukcie a bude sa robiť až do výšky štyroch metrov od úrovne terénu. "Neodborné ošetrenie múrov v 80. rokoch minulého storočia, keď kaštieľ prešiel poslednou výraznou rekonštrukciou, spôsobilo vzlínanie vlhkosti a následnú degradáciu omietok zasolením," spomenula Štefanides-Mažáriová.



Problém podľa nej znásobovali aj dobudované toalety v suteréne objektu a záhradná terasa, ktoré so súhlasom Krajského pamiatkového úradu Trenčín zbúrajú a odstránia. Nové toalety, aj pre imobilných návštevníkov, SNK vybudovalo v roku 2019.



"Práce sa začali koncom apríla, keď v okolí budovy múzea pribudlo lešenie a začalo sa s osekávaním vnútorných a vonkajších omietok. Pozdĺž základov sa následne osadí drenážny systém, ktorý bude odvádzať vlhkosť, súbežne budú realizované aj reštaurátorské práce, a to najmä na kamenných portáloch v interiéri a v strielňach," priblížila Štefanides-Mažáriová. Po dôkladnom preschnutí sa podľa nej objekt zakonzervuje fasádou, ktorú zavŕši nový farebný náter celej budovy. "Rekonštrukcia v hodnote približne 170.000 eur by mala byť hotová do konca novembra tohto roka," dodala.



O tom, či si rekonštrukcia vyžiada dočasné uzatvorenie múzea, rozhodne SNK v najbližších týždňoch.