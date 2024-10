Dokončili obnovu ramena v delte Dunaja v oblasti Kráľovskej lúky

Bratislava 22. októbra (TASR) - Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) nedávno dokončilo obnovu riečneho ramena vo vnútrozemskej delte Dunaja v oblasti Kráľovskej lúky (okres Dunajská Streda). Rameno bolo kedysi v tzv. Bačianskej ramennej sústave jedným z dominantných bočných ramien. TASR o tom informovala Andrea Froncová z BROZ.



"V minulom storočí sa v ramennej sústave udialo niekoľko sérií vodohospodárskych úprav, vybudovala sa séria prehradení kvôli cestám, ktoré mali vplyv na zásobovanie tohto úseku vodou. Zavŕšila to výstavba Vodného diela Gabčíkovo, kedy sa vodný režim drasticky zmenil," uviedli ochranári. Priblížili, že pred revitalizáciou bolo prepojenie do ramena upchaté naplaveným drevom a voda sa v ňom skôr zdržiavala. Prúdila tam len po výdatných zrážkach alebo simulovaných záplavách.



Počas niekoľkých mesiacov pracoval BROZ spolu s dodávateľskou stavebnou firmou na zmene tohto stavu, sprietočnení celého ramena a dvoch jeho bočných vetiev, ktoré napájajú priľahlé mokrade. "Priamo v ramene bolo prekopaných zhruba 1,1 kilometra, ktoré ovplyvnia vodný režim na 4,4 kilometroch celej dĺžky ramena a napoja významné mokrade v celej oblasti," povedal manažér projektu Obnova a manažment dunajských lužných biotopov Andrej Devečka.



Terénne práce prebiehali počas leta, administratívna a technická príprava revitalizácie trvala štyri roky. Za najväčšiu výzvu projektu považuje Devečka dohodu s užívateľom lesných pozemkov, ktorý mal obavy z nadmerného trvalého podmáčania územia, čo by znemožňovalo bežné obhospodarovanie. Navrhli preto manipulovateľné hradenie, ktoré by v prípade potreby umožnilo na krátku časť roka sprístupniť podmáčané časti územia. "Táto revitalizácia ukazuje, že takéto opatrenia a kompromisy sa technicky realizovať dajú a nemali by nám brániť revitalizovať rieky a mokrade," doplnil Devečka.



Environmentalisti okrem revitalizácie vyriešili aj dve veľké križovania s cestou, kde osadili rámové priepusty, a dve miesta s menšími križovaniami bočných ramien s cestami, kde zase osadili rúry.



Zrevitalizované riečne rameno podľa BROZ pomôže zlepšiť kvalitu biotopov v oblasti, bude vhodným neresiskom pre ryby. Okolité mokrade, ktoré rameno napojí, budú vhodné na rozmnožovanie obojživelníkov a budú slúžiť vtákom na lovenie potravy. Pomôžu tiež lepšie dotovať zásobárne podzemnej vody a napojiť suché lesné porasty vodou. Revitalizáciu robili ochranári v rámci projektu LIFE Obnova a manažment dunajských lužných biotopov.