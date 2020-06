BROZ: Za posledné dva roky sa strojnásobil počet katranu tatárskeho

Bratislava 9. júna (TASR) - Vďaka obnove pastvy v lokalite Starý vrch v okolí obce Mužla v okrese Nové Zámky sa darí vzácnej rastline katranu tatárskemu. Za posledné dva roky sa podarilo jej početnosť strojnásobiť. TASR o tom informovala Andrea Froncová z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ).



Katran tatársky je ohrozený najmä zarastaním trávnatých svahov po zanechaní pastvy alebo kosenia, vysvetlila Froncová. Jeho záchrane má pomôcť vhodne nastavená pastva. BROZ v spolupráci so Štátnou ochranou prírody v roku 2018 obnovilo pastvu kráv na Starom vrchu. Vďaka tomu sa tam zmenilo druhové zloženie rastlín.



"Vďaka pastve obnovenej z európskeho projektu Life Juh narástlo tento rok v lokalite Starý vrch 1628 katranov tatárskych. Je to trojnásobok obvyklého počtu v tejto lokalite. A zároveň sme tým takmer zdvojnásobili celkový počet jedincov tohto druhu na Slovensku, čo je veľký úspech," hovorí Pavol Littera z BROZ-u.



Katran tatársky je vzácny druh európskeho významu. Na Slovensku podľa Froncovej rastie iba na troch miestach. "Je to zároveň veľmi pekný a fotogenický druh - na jar vytvára na trávnatých svahoch veľké biele gule plné voňavých kvetov, ktoré lákajú veľké množstvo hmyzu," podotkla.



Froncová približuje, že katranom sa hovorí aj "stepné bežce", pretože na jeseň sa ich suché byle odlomia a kotúľajú sa po svahoch, čím rozširujú aj svoje semená.



Obnova pastvy v lokalite Starý vrch sa realizuje z projektu Life Optimalizácia zaisťovania manažmentu lokalít sústavy Natura 2000 v Jihočeskom kraji a na južnom Slovensku (Life Juh), ktorý finančne podporujú Európska komisia a Ministerstvo životného prostredia SR, uzavrela Froncová.