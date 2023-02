Ochranári: Sysle sa pre prudké oteplenie zobudili o mesiac skôr

Bratislava 21. februára (TASR) - Sysle sa tento rok pre prudké oteplenie zobudili o mesiac skôr. Sú vysilené a nemajú dostatok potravy. TASR o tom informovalo Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ).



"Sysle sa každoročne budia zhruba v polovici až koncom marca, čiže odteraz približne o mesiac. Tento rok nám z viacerých lokalít hlásia zobudené syslíky, ktoré už majú prechodené nory a výhrabky pri norách, to znamená že sú zobudené už zhruba týždeň," povedala Katarína Tuhárska z BROZ, manažérka projektu na ochranu sysľa na Slovensku - LIFE Syseľ. Zrejme ide o rekord v rámci prebúdzania sysľov po zime. BROZ má záznamy z posledných rokov zo zobúdzania koncom februára.



"Sysle sú po zimnom spánku vysilené, potrebujú veľmi rýchlo nabrať energiu a prijímať potravu. Aktuálne však preto, že sa ešte príroda neprebudila, nevedia skoro nič nájsť. Nie je dostupný hmyz a nie sú ešte rozkvitnuté rastliny," priblížila Tuhárska. Dokážu si nájsť nejaké staré plody, napríklad šípky alebo bobuľové ovocie z minulého roka, ale za potravou musia behať ďaleko od nôr a keďže sú ešte slabé, sú momentálne veľmi ľahkou korisťou predátorov, vysvetlila.



BROZ sa preto z projektu chystá zobudené sysle prikrmovať semiačkami. Nejde však o dlhodobé riešenie. Dôležité je podľa organizácie manažovať okolitú krajinu tak, aby v nej zostávali "nedopasky" alebo nepokosené pásy, v ktorých sú napríklad trávy so zvyškom semien alebo staré bodliaky. V takýchto rastlinách zimuje aj množstvo hmyzu, ktoré sysle nájdu.



Riešením je aj viac ovocných stromov v krajine, aby si sysle mohli nájsť spadnuté jablko či hrušku. "To sú všetko veci, na ktoré treba pri hospodárení v krajine myslieť, nie len pre eróziu pôdy, úkryty pre hmyz, ale aj pre širšie súvislosti," poukázal BROZ. Dodal, že takýto prístup ku krajine môže zachrániť aj skoro zobudené sysle a pomôcť zachovať biodiverzitu aj v časoch meniacej sa klímy.



Vďaka aktivitám projektu LIFE Syseľ stúpla početnosť a stabilita syslích populácií na Slovensku. Celkový počet sysľov sa za dva roky zvýšil z 20.000 na 36.000.