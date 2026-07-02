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Brutálny útok v púchovskom bare: Útočník kopal mladíka do hlavy
Napadnutý muž utrpel ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice.
Autor TASR
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Púchov 2. júla (TASR) - Policajný vyšetrovateľ z Považskej Bystrice obvinil 35-ročného muža zo zločinu ublíženia na zdraví a z prečinu výtržníctva. Počas konfliktu v púchovskom pohostinstve spôsobil ťažké zranenie 20-ročnému mužovi. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„V noci zo soboty na nedeľu (27. - 28. 6.) došlo v jednom z pohostinstiev v okrese Púchov ku konfliktu medzi viacerými osobami. Počas incidentu sa 20-ročný poškodený snažil spolu s ďalšími prítomnými osobami konflikt ukončiť a zúčastnených od seba oddeliť. Následne obvinený fyzicky napadol poškodeného, ktorý po páde ležal na zemi. Kopal a udieral ho do hlavy, jeden kopanec smeroval do spánkovej časti. Poškodený po útoku upadol do bezvedomia,“ priblížila hovorkyňa.
Napadnutý muž utrpel ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice. Obvinenému policajti obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Po vykonaní potrebných procesných úkonov vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie, o ktorom rozhodoval súd.
„V noci zo soboty na nedeľu (27. - 28. 6.) došlo v jednom z pohostinstiev v okrese Púchov ku konfliktu medzi viacerými osobami. Počas incidentu sa 20-ročný poškodený snažil spolu s ďalšími prítomnými osobami konflikt ukončiť a zúčastnených od seba oddeliť. Následne obvinený fyzicky napadol poškodeného, ktorý po páde ležal na zemi. Kopal a udieral ho do hlavy, jeden kopanec smeroval do spánkovej časti. Poškodený po útoku upadol do bezvedomia,“ priblížila hovorkyňa.
Napadnutý muž utrpel ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice. Obvinenému policajti obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Po vykonaní potrebných procesných úkonov vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie, o ktorom rozhodoval súd.