Bryan Adams vystúpi 17. decembra v Bratislave

Bratislava 23. marca (TASR) - Kanadský spevák Bryan Adams je už druhý rok na celosvetovom turné So Happy It Hurts, s ktorým tento rok zavíta nielen do USA, Japonska, Singapuru, Thajska, Malajzie či Filipín, ale aj k nám na Slovensko. S koncertným programom sa predstaví v nedeľu 17. decembra v Tipos Aréne bratislavského zimného štadióna Ondreja Nepelu. TASR informoval PR manažér Ján Kakaščík.



Bryan Adams má povesť jedného z najvzrušujúcejších "live" hudobníkov na svete. Jeho energický spev a prítomnosť na pódiu sú osvedčenou zábavou už viac ako 40 rokov. Hranie po pandemickej vynútenej pauze si očividne užíva a tento rok v decembri sa o tom môže presvedčiť aj slovenské publikum.



Rodák z kanadského Kingstonu má na svojom konte 15 štúdiových albumov, najnovší So Happy It Hurts z marca 2022 bol nominovaný na cenu Grammy. V marci 2022 bol vydaný aj album Pretty Woman – The Musical, ktorého Adams je spoluautorom aj producentom.



Bryan Guy Adams je spevák, skladateľ, gitarista, ale aj vášnivý fotograf a jeden z najpredávanejších spevákov všetkých čias. Nezabudnuteľné hity (Everything i Do) I Do It for You, známy z filmu Robin Hood, Heaven, Run to you, Please forgive me, Somebody či Summer of 69 nechýbajú ani na jeho aktuálnom turné So Happy It Hurts.