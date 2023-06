Po povodni v Brzotíne strávilo v telocvični víkend takmer 40 ľudí

Brzotín 12. júna (TASR) - V Brzotíne v okrese Rožňava naďalej odstraňujú škody po prívalovej povodni, ktorá obec zasiahla v piatok (9. 6.) po prietrži mračien. Víkend v školskej telocvični strávilo takmer 40 ľudí, ktorým zatopilo ich domovy. Pre TASR to uviedol starosta obce Róbert Dókus.



V telocvični základnej školy poskytla samospráva po povodni núdzové ubytovanie pre približne štyri desiatky obyvateľov. Obec im zabezpečila postele i matrace, v nedeľu (11. 6.) večer sa už vrátili do svojich domovov. "Jedna rodina ešte nemala ubytovanie, ubytovali ich príbuzní," dodal starosta.



V Brzotíne od piatka pracovali na odstraňovaní škôd a odčerpávaní vody zo zatopených domov. V obci zasahovali dobrovoľní i profesionálni hasiči, práce pokračujú aj v pondelok odstraňovaním nánosov bahna. Najväčšie škody napáchala voda na Rudnianskej ulici, kde žije najmä marginalizovaná rómska komunita.



Rodinné domy, záhrady i cesty zaplavilo v Brzotíne v piatok po prietrži mračien. Podľa starostu spadlo v krátkom čase veľké množstvo zrážok a voda aj z okolitých polí stiekla do miestneho potoka. "Takáto situácia tu ešte nebola, ten potok sa vylial aj v minulosti, ale nie až tak, ako teraz," skonštatoval Dókus.