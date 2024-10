Bratislavský kraj a Budovy pre budúcnosť podpísali memorandum

Bratislava 21. októbra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a organizácia Budovy pre budúcnosť (BPB) podpísali memorandum o spolupráci. Snahou je udržateľnosť a znižovanie energetickej náročnosti budov. Predmetom spolupráce je tvorba pilotných pasportov hĺbkovej obnovy dvoch verejných budov. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Kraj vlastní vyše 400 budov a mnohé z nich sa vyznačujú vysokou energetickou náročnosťou. Preto si uvedomujeme potrebu modernizácie, ktorá bude nielen šetriť náklady, ale aj prispievať k zníženiu emisií skleníkových plynov. Spolupráca s organizáciou prispeje k navedeniu ku koncepčnému prístupu pri obnove verejných budov," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Budovy pre budúcnosť budú tvoriť pasporty obnovy pre dve pilotné budovy, a to Obchodnú akadémiu na Dudovej ulici a Dom sociálnych služieb Rača. Tieto pilotné pasporty poskytnú detailné plány na hĺbkovú obnovu. Pasport obnovy budovy je v novelizovanej smernici EÚ o energetickej hospodárnosti budov definovaný ako dlhodobý plán (15 - 20 rokov) na postupnú hĺbkovú obnovu budovy s cieľom dosiahnuť výrazné zlepšenie jej energetickej efektívnosti pre prípady, keď nie je možné hĺbkovú obnovu realizovať naraz. Plán zahŕňa konkrétne kroky a odporúčania, ako dosiahnuť hĺbkovú obnovu, pričom zohľadňuje technické špecifiká danej budovy.



"Naším cieľom je podporiť samosprávy pri implementácii smerníc a zabezpečiť dlhodobé plánovanie obnovy budov, ktoré im umožní efektívnejšie využívanie dostupných finančných zdrojov a zároveň prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju," poznamenal predseda BPB Peter Robl.



Podľa platformy učí spolupráca na týchto pilotných pasportoch to, aké je kľúčové, aby pasport vznikal v dialógu s vlastníkom budovy a aby boli odporúčania a postupy ušité na mieru reálnym potrebám a možnostiam vlastníka. Podotýka, že pri výbere opatrení pri obnove budov je množstvo kombinácií. Preto je dôležité správne porozumenie potrebám a užívateľským požiadavkám budov. Až potom by mal pasport navrhnúť opatrenia smerujúce nielen k úsporám, ale aj väčšiemu komfortu. Dôležitá je tiež postupnosť krokov tak, aby realizácia jedného opatrenia neznemožnila ďalšie v budúcnosti, ale aby tieto na seba nadväzovali.



Platforma Budovy pre budúcnosť je najväčšie profesionálne záujmové združenie pre sektor budov na Slovensku. Prostredníctvom svojich ôsmich členských organizácií reprezentujú Budovy pre budúcnosť takmer 900 subjektov aktívnych v oblasti stavebníctva a zvyšovania energetickej efektívnosti.