< sekcia Regióny
BSK a Slovenské centrum pre polovodiče SK Chips podpísali memorandum
Memorandum vytvára priestor pre konkrétne rozvojové kroky vo viacerých oblastiach, a to vzdelávanie, talenty a pracovné miesta, inovácie a ekonomika a verejné politiky.
Autor TASR
Bratislava 13. januára (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a Slovenské centrum pre polovodiče SK Chips podpísali memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je systematicky rozvíjať polovodičový ekosystém v regióne. Partnerstvo má vytvoriť rámec pre dlhodobú spoluprácu v oblasti vzdelávania, rozvoja talentov, podpory inovácií či high-tech investície. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
„Polovodiče sú základom modernej ekonomiky a bez investícií do vzdelávania a talentov v tejto oblasti nebudeme vedieť dlhodobo obstáť v medzinárodnej konkurencii. Podpisom memoranda dávame jasný signál, že Bratislavský kraj chce byť aktívnym hráčom v rozvoji high-tech odvetví s vysokou pridanou hodnotou a vytvárať podmienky pre kvalitné pracovné miesta doma, nie v zahraničí,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba s tým, že ide zároveň posilnenie prepojenia regionálneho školstva s reálnymi potrebami priemyslu.
Memorandum vytvára priestor pre konkrétne rozvojové kroky vo viacerých oblastiach, a to vzdelávanie, talenty a pracovné miesta, inovácie a ekonomika a verejné politiky. Týka sa to zavádzania špičkových tém polovodičov do stredných škôl, vzdelávanie pedagógov a vznik nových študijných programov či systematickej práce so žiakmi a udržaním kvalifikovaných mladých ľudí v regióne. Rovnako tak podpory startupov a spin-offov, zvyšovania atraktivity kraja pre investorov, ako aj zapojenia do medzinárodných výskumných a inovačných konzorcií.
Spolupráca už v súčasnosti podľa kraja zahŕňa pilotné projekty so strednými školami, vzdelávanie žiakov na pôde Slovenskej technickej univerzity, úpravu učebných plánov či prípravu špecializovaných programov pre talenty a pedagógov. Partneri plánujú aj spoločné aktivity zamerané na prilákanie investícií v polovodičovom segmente a podporu vzniku startupov a inovatívnych firiem v Bratislavskom kraji.
SK Chips je národná platforma prepájajúca štát, výskum, vzdelávanie a priemysel. Spája Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenskú akadémiu vied, Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave a priemyselné združenia a technologické firmy. Cieľom je budovať konkurencieschopný slovenský polovodičový priemysel so zameraním najmä na pokročilé back-end technológie, podporu startupov a malých a stredných podnikov, ako aj systematický rozvoj talentov v oblasti mikroelektroniky. SK Chips je zároveň hlavným koordinátorom projektu Slovenské kompetenčné centrum pre polovodiče a back-end technológie, ktoré patrí medzi 30 čipových centier v EÚ.
„Polovodiče sú základom modernej ekonomiky a bez investícií do vzdelávania a talentov v tejto oblasti nebudeme vedieť dlhodobo obstáť v medzinárodnej konkurencii. Podpisom memoranda dávame jasný signál, že Bratislavský kraj chce byť aktívnym hráčom v rozvoji high-tech odvetví s vysokou pridanou hodnotou a vytvárať podmienky pre kvalitné pracovné miesta doma, nie v zahraničí,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba s tým, že ide zároveň posilnenie prepojenia regionálneho školstva s reálnymi potrebami priemyslu.
Memorandum vytvára priestor pre konkrétne rozvojové kroky vo viacerých oblastiach, a to vzdelávanie, talenty a pracovné miesta, inovácie a ekonomika a verejné politiky. Týka sa to zavádzania špičkových tém polovodičov do stredných škôl, vzdelávanie pedagógov a vznik nových študijných programov či systematickej práce so žiakmi a udržaním kvalifikovaných mladých ľudí v regióne. Rovnako tak podpory startupov a spin-offov, zvyšovania atraktivity kraja pre investorov, ako aj zapojenia do medzinárodných výskumných a inovačných konzorcií.
Spolupráca už v súčasnosti podľa kraja zahŕňa pilotné projekty so strednými školami, vzdelávanie žiakov na pôde Slovenskej technickej univerzity, úpravu učebných plánov či prípravu špecializovaných programov pre talenty a pedagógov. Partneri plánujú aj spoločné aktivity zamerané na prilákanie investícií v polovodičovom segmente a podporu vzniku startupov a inovatívnych firiem v Bratislavskom kraji.
SK Chips je národná platforma prepájajúca štát, výskum, vzdelávanie a priemysel. Spája Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenskú akadémiu vied, Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave a priemyselné združenia a technologické firmy. Cieľom je budovať konkurencieschopný slovenský polovodičový priemysel so zameraním najmä na pokročilé back-end technológie, podporu startupov a malých a stredných podnikov, ako aj systematický rozvoj talentov v oblasti mikroelektroniky. SK Chips je zároveň hlavným koordinátorom projektu Slovenské kompetenčné centrum pre polovodiče a back-end technológie, ktoré patrí medzi 30 čipových centier v EÚ.