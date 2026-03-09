< sekcia Regióny
BSK: Ak by AS Nivy zostala v pôvodnej veľkosti, úpravy nemuseli byť
Prevádzkovateľ stanice jej prestavbu obhajuje jej klesajúcim využitím.
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Ak by Autobusová stanica (AS) Nivy v Bratislave zostala v pôvodnej veľkosti a zachovala primeraný štandard pre cestujúcich aj dopravcov a ich šoférov, nebolo by potrebné pristúpiť k úpravám zo strany Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) ako objednávateľa ani zo strany Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) ako organizátora. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman v reakcii na aktuálnu kritiku zo strany developerskej spoločnosti HB Reavis. Hoci diskusia o situácii na stanici pokračuje, pri rokovaniach naráža kraj podľa vlastných slov dlhodobo na uprednostňovanie obchodno-prevádzkových záujmov súkromného terminálu pred potrebami verejnej dopravy.
„Obchodné centrum Nivy pritom patrí medzi najväčšie komerčné komplexy na Slovensku a jeho návštevnosť je do veľkej miery podporená práve tým, že je priamo prepojené s autobusovou stanicou. Hoci v roku 2025 maloobchodné tržby obchodného centra presiahli 282 miliónov eur a vyšplhali sa až k 20 miliónom návštevníkov, prevádzkovateľ autobusovej stanice kontinuálne dvíha ceny za vstupy a výstupy autobusov,“ skonštatovala Forman.
Bratislavský kraj zároveň pripomenul, že spolu s IDS BK už v druhej polovici minulého roka otvorene komunikoval, že posudzuje viacero variantov riešenia. Deklaruje, že robia maximum na zmiernenie preťaženia stanice a zabezpečenie bezpečnej, pravidelnej a predvídateľnej prevádzky regionálnej autobusovej dopravy. Zmeny nastavujú tak, aby mali čo najmenší dosah na každodenné dochádzanie. Na druhej strane očakávajú, že súkromný prevádzkovateľ terminálu bude vytvárať podmienky primerané významu verejnej dopravy a nebude prenášať neúmerné obmedzenia na cestujúcich a dopravcov.
Rokovania od začiatku prestavby stanice vedie kraj aj so spoločnosťou Slovak Lines ako prevádzkovateľom stanice. Kraj na nich podľa hovorkyne opakovane apeloval na minimalizáciu zásahov tak, aby sa čo najmenej znížil komfort cestujúcich aj pracovné podmienky vodičov. Pomenované boli aj konkrétne problémy s priamym dosahom na cestujúcich aj plynulosť dopravy. Išlo o nevhodne nastavené krátke časy medzi odchodmi, ktoré pri meškaniach vedú k chaosu pri pristavovaní autobusov, rozptýlenie liniek na viaceré nástupištia bez zrozumiteľnej logiky, výrazné zníženie počtu výstupíšť či nedostatočné informovanie cestujúcich, najmä pri meškaniach a zmenách odchodov.
„Napriek opakovaným požiadavkám sa tieto kľúčové nedostatky neodstránili v rozsahu, ktorý by zodpovedal potrebám integrovanej regionálnej dopravy. Aj preto sme museli zvažovať a následne prijať opatrenia, ktoré umožnia udržať spoľahlivú a bezpečnú prevádzku liniek aj mimo limitov a obmedzení stanice,“ zdôraznila Forman s tým, že situáciu na stanici pravidelne monitorujú.
Spoločnosť HR Reavis vo svojom pondelkovom stanovisku uviedla, že aktuálne stavebné úpravy na AS Nivy sú priamym dôsledkom meniacej sa dopravnej stratégie BSK, ktorý od jej otvorenia v roku 2021 znížil počet spojov o takmer 50 percent. Za následok to má podľa nej nevyužité priestory a neudržateľnú ekonomickú situáciu stanice. Rozhodnutia kraja majú podľa developera negatívne ovplyvňovať aj návštevnosť centra. Nevidí tiež dôvod na to, že časť spojov sa presunula z Nív na vonkajšie zastávky MHD. Deklaruje však pripravenosť diskutovať o rozvoji verejnej dopravy.
Prevádzkovateľ stanice jej prestavbu obhajuje jej klesajúcim využitím. Deklaruje však, že po skončení stavebných prác sa komfort cestujúcich zlepší. Situácia mrzí aj hlavné mesto, ktoré rovnako ako BSK tvrdí, že na to nemá žiadny vplyv. Režim na stanici sa dlhodobo nepáči ani regionálnemu autobusovému dopravcovi Arriva.
