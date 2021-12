Pohotovostná služba funguje v Bratislavskom kraji aj počas sviatkov

Bratislava 23. decembra (TASR) – V prípade akútnych, no život neohrozujúcich zdravotných ťažkostí nájdu obyvatelia Bratislavského kraja na prelome rokov pomoc v ordináciách Ambulantnej pohotovostnej služby (APS) v Bratislave, Malackách i Pezinku. "Fungovať budú v štandardnom režime, v pracovných dňoch od 16.00 do 22.00 h a počas sviatkov a víkendov od 7.00 do 22.00 h," informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.



V Bratislave poskytnú APS pre dospelých v ambulancii v Železničnej nemocnici s poliklinikou na Šancovej ulici a tiež v petržalskej poliklinike na Strečnianskej ulici. "V okrese Malacky možno vyhľadať pomoc v malackej nemocnici na ulici Duklianskych hrdinov a obyvatelia okresu Pezinok nájdu pohotovosť na Bratislavskej ulici," priblížila ďalej hovorkyňa BSK. "Detských pacientov ošetria na bratislavských Kramároch v Národnom ústave detských chorôb, v rovnakom čase ako v ordinačných hodinách pohotovostí pre dospelých," dodala Forman o ambulancii detskej pohotovosti.



Tým, ktorých by počas sviatkov začali trápiť zuby, pomôžu na zubných pohotovostiach, v bratislavskom regióne ju zabezpečujú štyri ambulancie v hlavnom meste – na Drieňovej, Laurinskej, Krížnej a Bajkalskej ulici. "Detailné informácie o ordinačných hodinách možno nájsť na webe BSK, rovnako je na stránke zverejnený aj zoznam lekární s pohotovostnou službou," upozornila hovorkyňa kraja.



Doplnila, že Ústavná pohotovostná služba je dostupná nepretržite v Univerzitnej nemocnici Bratislava na Kramároch, v Ružinove a Petržalke, urgent je taktiež v nemocnici v Malackách.